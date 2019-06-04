«Я сам был “Стивом Роллсом”». Головкин извлек урок из боя Джошуа — Руис перед дебютом на DAZN

«Моя мотивация на тренировку на бой с Роллсом такая же, как и на любой другой поединок. Каждый бой является для меня самым большим испытанием. Я знаю, что Роллс может быть опасен, потому что ранее в своей карьере я сам был “Стивом Роллсом”. Я был неизвестным претендентом, а неизвестные бойцы — самые опасные. Энди Руис недавно показал нам, что андердогов нельзя недооценивать. Я усердно готовился к этому поединку. На кону стоит все. Я люблю возвращать Big drama show в “Мекку бокса”, потому что это особенное чувство. На мой взгляд, это боксерская столица мира. Боксировать в “Гардене” — это старая школа. Посмотрите на легенд, которые здесь дрались. Фанаты знают их бокс и ценят хорошие поединки с большим количеством экшна. Это прекрасная аудитория. Я питаюсь их энергией и энергией города», — сказал Головкин.