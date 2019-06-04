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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Я сам был “Стивом Роллсом”». Головкин извлек урок из боя Джошуа — Руис перед дебютом на DAZN

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) рассказал о настрое на бой с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

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По словам GGG, он серьезно воспринимает Роллса, несмотря на отсутствие у него громкого имени. Головкин напомнил о недавнем исходе боя Энтони Джошуа — Энди Руис, в котором британец сенсационно проиграл нокаутом и потерял чемпионские титулы.

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«Моя мотивация на тренировку на бой с Роллсом такая же, как и на любой другой поединок. Каждый бой является для меня самым большим испытанием. Я знаю, что Роллс может быть опасен, потому что ранее в своей карьере я сам был “Стивом Роллсом”. Я был неизвестным претендентом, а неизвестные бойцы — самые опасные. Энди Руис недавно показал нам, что андердогов нельзя недооценивать. Я усердно готовился к этому поединку. На кону стоит все. Я люблю возвращать Big drama show в “Мекку бокса”, потому что это особенное чувство. На мой взгляд, это боксерская столица мира. Боксировать в “Гардене” — это старая школа. Посмотрите на легенд, которые здесь дрались. Фанаты знают их бокс и ценят хорошие поединки с большим количеством экшна. Это прекрасная аудитория. Я питаюсь их энергией и энергией города», — сказал Головкин.

Бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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