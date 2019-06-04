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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

«В Лос-Анджелесе все негодовали». Головкин — о хоккее и любимом клубе сына в НХЛ

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) прибыл в Нью-Йорк (США), где 8 июня на местной арене Madison Square Garden ему предстоит провести бой с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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Накануне боксеры провели дуэль взглядов на площади Times Square в Нью-Йорке. После этого Головкин побывал в студии MSG Networks, где рассказал о том, какую роль хоккей занимает в их семье.

«Последний сезон был ужасным. Пожалуйста, покажите мне следующий (сезон). Но я люблю хоккей, мой сыграет в хоккей, я знаю многих людей оттуда. Это отличный вид спорта, — признался Головкин, являющийся фанатом «Нью-Йорк Рейнджерс». — С сыном вообще безумная ситуация. На игры «Кингс» (прим. — клуб из Лос-Анджелеса) он ездит в джерси «Рейнджерс». И все негодовали и спрашивали: «Что он делает?» и «почему «Рейнджерс»? Он еще не совсем понимает эти взаимоотношения между Западным и Восточным побережьями. Но это хороший опыт для него».

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Головкин неоднократно посещал в качестве почетного гостя матчи НХЛ в Нью-Йорке, Анахайме и Лос-Анджелесе. Его десятилетний сын Вадим активно занимается хоккеем и вместе с отцом посещает игры.

Ранее Головкин рассказал о своей жизни в США, куда он переехал в 2010, но дебютировал перед местной публикой только спустя два года. Вместе с женой Алисой они воспитывает троих детей — имена второго сына и дочки пара пока не раскрывает.

Добавим, что бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Он станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера.

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