«В Лос-Анджелесе все негодовали». Головкин — о хоккее и любимом клубе сына в НХЛ

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Накануне боксеры провели дуэль взглядов на площади Times Square в Нью-Йорке. После этого Головкин побывал в студии MSG Networks, где рассказал о том, какую роль хоккей занимает в их семье.

«Последний сезон был ужасным. Пожалуйста, покажите мне следующий (сезон). Но я люблю хоккей, мой сыграет в хоккей, я знаю многих людей оттуда. Это отличный вид спорта, — признался Головкин, являющийся фанатом «Нью-Йорк Рейнджерс». — С сыном вообще безумная ситуация. На игры «Кингс» (прим. — клуб из Лос-Анджелеса) он ездит в джерси «Рейнджерс». И все негодовали и спрашивали: «Что он делает?» и «почему «Рейнджерс»? Он еще не совсем понимает эти взаимоотношения между Западным и Восточным побережьями. Но это хороший опыт для него».

Головкин неоднократно посещал в качестве почетного гостя матчи НХЛ в Нью-Йорке, Анахайме и Лос-Анджелесе. Его десятилетний сын Вадим активно занимается хоккеем и вместе с отцом посещает игры.

Ранее Головкин рассказал о своей жизни в США, куда он переехал в 2010, но дебютировал перед местной публикой только спустя два года. Вместе с женой Алисой они воспитывает троих детей — имена второго сына и дочки пара пока не раскрывает.