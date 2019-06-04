«Я как Пакьяо или Мэйвезер». Головкин — о Санчесе, «Канело», Борате, ММА и завершении карьеры

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Свой следующий бой GGG проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера.

Об исходе боя Энтони Джошуа — Энди Руис: Это не стало для меня сюрпризом, я был не шокирован. Потому что это бокс — серьезный бизнес. Я давно знаю Энди. У каждого есть шанс.

— Что с твоей экспертной точки зрения делал Джошуа неправильно?

— Он все делал неправильно. Моим первым впечатлением было: «Добро пожаловать в Америку». Возможно, он немного недооценил его. Он выглядел, как суперзвезда, приехал такой в США… Но это серьезное дело: нельзя не уважать своего оппонента. А Энди хороший боец. Это был опасный бой.

О том, может ли повториться этот сценарий в его бою с Роллсом: Такого со мной не случится, потому что я на сто процентов осознаю, что это серьезное дело. У Роллса положение такое же, как и у Руиса: у него хороший рекорд, он голоден до побед, он понимает, что это его самый большой шанс.

— Сколько ты знал о Роллсе перед боем, когда впервые услышал о нем?

— Совсем немного. Наверное, процентов пять. Я знал только его имя и его рекорд. Но для меня куда важнее, что он профессиональный боксер.

— Почему ты решил выбрать именно его?

— Это не только мое решение. Он из Канады, а DAZN раскручивается на том рынке. Это как финал НБА — «Торонто» против «Голден Стэйт». Большой сюрприз.

— Ощущаешь ли ты давление перед возвращением после поражения?

— Нет, я чувствую себя отлично, не ощущаю давления. Все хорошо. Этой мой первый бой на DAZN. Никакого давления, мне комфортно.

О смене тренера и уходе от Абеля Санчеса: Он (Санчес) не захотел со мной работать. Поэтому я взял Джонатана Бэнкса. Теперь этот парень помогает мне. Почему расстался с Санчесом? Разные видения будущего. Почему Бэнкс? Мне нравится его опыт, который нужен мне.

— Задели ли высказывания Санчеса, стали ли они сюрпризом и обидными?

— Не совсем, потому что мы знали друг давно. Но это его позиция. Со своей стороны я поблагодарил его, сказал спасибо за все.

— Если бы выиграл последний бой против «Канело», ты остался бы Санчесом?

— Никто не знает. я хотел изменений. Снова учиться и учиться. Я хотел больше. Санчес же сказал, что я выиграл оба боя и не надо ничего менять. А я хочу узнать новое.

— Если ты побьешь Роллса, будет ли тебе гарантирован бой с «Канело» в сентябре?

— Думаю, да. Пока я сосредоточен на Роллсе. Если же я побью его, то на 99 процентов бой с «Канело» состоится. Этого хотят все — не только я. Все говорят об этом. К тому же это отличная сделка в плане денег и бизнеса.

— Хотел бы ты, чтобы бой прошел не в Неваде?

— Мне нравится Нью-Йорк, Madison Square Garden — «Мекка бокса». Все хотят драться в Нью-Йорке. Здесь настоящие люди, настоящая атмосфера, которая любит бокс, а не только ставки и шоу.

О переезде в США: так лучше для моей семьи и моей карьеры

— Обижались ли фанаты, когда ты покинул Казахстан и переехал в США?

— Настоящие фанаты, умные люди всегда меня поддерживали. Они знают, что я из Казахстана, наш флаг и все это — оно всегда со мной. Люди понимают, что иначе я бы не вышел на этот уровень. Если бы я не переехал в США, то не стал бы чемпионом. Потому что в США первоклассные бои.

— Люди иногда смеялись над Казахстаном из-за фильма «Борат». Как ты считаешь, удалось ли тебе их взгляд на нацию? Казахстанцы еще сильнее начали гордиться тобой? Получил ты то уважение, которое заслуживал?

— Конечно, сто процентов. Я благодарен нашим людям, моим фанатам. Теперь о Казахстане новое видение, а не «Борат» или что-то такое. Я надеюсь, мне удалось это изменить.

Об ММА: Да, я люблю смотреть ММА. Но прямо любимых бойцов у меня нет. Все они — разные. Я смотрю средний вес, супертяжелый вес… Конор, Хабиб… Их так много.

— Есть ли у Хабиба шансы в боксе против Флойда?

— Нет, это невозможно. Если он перейдет в бокс — никаких шансов. Но если Флойд перейдет в ММА, то и у него тоже нет шансов. А Конор против Флойда смотрелся хорошо. Он феномен, великий спортсмен, респект ему. Но ему лучше оставаться в ММА.

— Сам никогда не думал о переходе в ММА?

— Знаете, я как-то пару раз пробовал себя в ММА — с друзьями в Казахстане. Но все-таки это совсем другой вид спорта. Еще мне нравится борьба, джиу-джитсу, муай-тай. Но муай-тай показался трудным — бокс намного легче.

О своей карьере (сколько осталось лет): Сейчас у меня есть контракт с DAZN на шесть боев. Так что, вероятно, минимум три года

— Ты хочешь провести все шесть боев?

— Да, именно.