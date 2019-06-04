«Я как Пакьяо или Мэйвезер». Головкин — о Санчесе, «Канело», Борате, ММА и завершении карьеры

Свой следующий бой GGG проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в
Об исходе боя Энтони Джошуа — Энди Руис: Это не стало для меня сюрпризом, я был не шокирован. Потому что это бокс — серьезный бизнес. Я давно знаю Энди. У каждого есть шанс.
— Что с твоей экспертной точки зрения делал Джошуа неправильно?
— Он все делал неправильно. Моим первым впечатлением было: «Добро пожаловать в Америку». Возможно, он немного недооценил его. Он выглядел, как суперзвезда, приехал такой в США… Но это серьезное дело: нельзя не уважать своего оппонента. А Энди хороший боец. Это был опасный бой.
О том, может ли повториться этот сценарий в его бою с Роллсом: Такого со мной не случится, потому что я на сто процентов осознаю, что это серьезное дело. У Роллса положение такое же, как и у Руиса: у него хороший рекорд, он голоден до побед, он понимает, что это его самый большой шанс.
— Сколько ты знал о Роллсе перед боем, когда впервые услышал о нем?
— Совсем немного. Наверное, процентов пять. Я знал только его имя и его рекорд. Но для меня куда важнее, что он профессиональный боксер.
— Почему ты решил выбрать именно его?
— Это не только мое решение. Он из Канады, а DAZN раскручивается на том рынке. Это как финал НБА — «Торонто» против «Голден Стэйт». Большой сюрприз.
— Ощущаешь ли ты давление перед возвращением после поражения?
— Нет, я чувствую себя отлично, не ощущаю давления. Все хорошо. Этой мой первый бой на DAZN. Никакого давления, мне комфортно.
О смене тренера и уходе от Абеля Санчеса: Он (Санчес) не захотел со мной работать. Поэтому я взял Джонатана Бэнкса. Теперь этот парень помогает мне. Почему расстался с Санчесом? Разные видения будущего. Почему Бэнкс? Мне нравится его опыт, который нужен мне.
— Задели ли высказывания Санчеса, стали ли они сюрпризом и обидными?
— Не совсем, потому что мы знали друг давно. Но это его позиция. Со своей стороны я поблагодарил его, сказал спасибо за все.
— Если бы выиграл последний бой против «Канело», ты остался бы Санчесом?
— Никто не знает. я хотел изменений. Снова учиться и учиться. Я хотел больше. Санчес же сказал, что я выиграл оба боя и не надо ничего менять. А я хочу узнать новое.
— Если ты побьешь Роллса, будет ли тебе гарантирован бой с «Канело» в сентябре?
— Думаю, да. Пока я сосредоточен на Роллсе. Если же я побью его, то на 99 процентов бой с «Канело» состоится. Этого хотят все — не только я. Все говорят об этом. К тому же это отличная сделка в плане денег и бизнеса.
— Хотел бы ты, чтобы бой прошел не в Неваде?
— Мне нравится
— Обижались ли фанаты, когда ты покинул Казахстан и переехал в США?
— Настоящие фанаты, умные люди всегда меня поддерживали. Они знают, что я из Казахстана, наш флаг и все это — оно всегда со мной. Люди понимают, что иначе я бы не вышел на этот уровень. Если бы я не переехал в США, то не стал бы чемпионом. Потому что в США первоклассные бои.
— Люди иногда смеялись над Казахстаном
— Конечно, сто процентов. Я благодарен нашим людям, моим фанатам. Теперь о Казахстане новое видение, а не «Борат» или
— Есть ли у Хабиба шансы в боксе против Флойда?
— Нет, это невозможно. Если он перейдет в бокс — никаких шансов. Но если Флойд перейдет в ММА, то и у него тоже нет шансов. А Конор против Флойда смотрелся хорошо. Он феномен, великий спортсмен, респект ему. Но ему лучше оставаться в ММА.
— Сам никогда не думал о переходе в ММА?
— Знаете, я
— Ты хочешь провести все шесть боев?
— Да, именно.
— После этого контракт закончится или, может, подпишешь еще один?
— Не знаю, никто не знает. Но сейчас я как Мэнни Пакьяо или Флойд Мэйвезер, которые даже в 40 лет выглядят великолепно.