Джошуа перед боем с Руисом был отправлен в нокдаун своим спарринг-партнером

Источник: Reuters

Джошуа в минувшие выходные в Нью-Йорке проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог защитить свои чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). По ходу боя Джошуа несколько раз был отправлен в нокдаун.

По данным World Boxing News, спарринг-партнер Джошуа американец Джой Давейко на тренировке перед боем также отправил британца на настил ринга. Об этом свидетельствует синяк на лице Джошуа, когда он выходил на бой против Руиса.

Для 29-летнего Джошуа поражение от Руиса стало первым на профессиональном ринге, ранее он одержал 22 победы (21 — нокаутом).

Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина