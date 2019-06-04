Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Все события
Фоторепортажи
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джошуа перед боем с Руисом был отправлен в нокдаун своим спарринг-партнером

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа перед титульным боем с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом-младшим был отправлен своим спарринг-партнером в нокдаун на тренировке, сообщает World Boxing News.

Наверх
Источник: Reuters

Джошуа в минувшие выходные в Нью-Йорке проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог защитить свои чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). По ходу боя Джошуа несколько раз был отправлен в нокдаун.

По данным World Boxing News, спарринг-партнер Джошуа американец Джой Давейко на тренировке перед боем также отправил британца на настил ринга. Об этом свидетельствует синяк на лице Джошуа, когда он выходил на бой против Руиса.

Для 29-летнего Джошуа поражение от Руиса стало первым на профессиональном ринге, ранее он одержал 22 победы (21 — нокаутом).

Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Джошуа нокаутировал Поветкина
 Смолов оценил физические возможности девушки, выбежавшей в финале ЛЧ
Месси раскритиковал чемпионат мира в России
Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России
Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, приедет в Россию
«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли
СМИ: 7 футболистов «Вальядолида» специально проиграли «Валенсии»
«Интер» сделал предложение «Роме» о покупке ведущего форварда
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь