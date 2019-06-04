Джошуа перед боем с Руисом был отправлен в нокдаун своим спарринг-партнером
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа перед титульным боем с американцем мексиканского происхождения Энди
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа перед титульным боем с американцем мексиканского происхождения Энди
Джошуа в минувшие выходные в
По данным World Boxing News,
Для 29-летнего Джошуа поражение от Руиса стало первым на профессиональном ринге, ранее он одержал 22 победы (21 — нокаутом).
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