Абель Санчес предостерег Головкина от ошибки Джошуа и оценил перспективы с новым тренером
Тренер Абель Санчес предостерег своего бывшего подопечного —
Тренер Абель Санчес предостерег своего бывшего подопечного —
В пример Санчес привел мексиканца Энди Руиса, который 1 июня на этой же арене сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа и лишил того чемпионских титулов.
«По общему мнению, его соперник (Головкина) не самый сильный, но и у Джошуа было так же. Ему нужно быть уверенным, что он подойдет к бою в лучшей форме и будет хорошо смотреться. Я видел несколько его фотографий — физически он выглядит готовым. Я желаю ему удачи. Вернее, даже не удачи, а успеха», — сказал Санчеса для Villanfy Media.
Также он высказался о перспективах Головкина с новым тренером — Джонатаном Бэнксом.
«Мы проработали с Геннадием девять лет. Он провел серию из 23 последовательных нокаутов, обладает рекордом средневесов по проценту нокаутов, сравнялся с Бернардом Хопкинсом по количеству защит титула (у двоих по 20). Я думаю, что он очень хорошо справился. Теперь он хочет
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал