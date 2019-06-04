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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес предостерег Головкина от ошибки Джошуа и оценил перспективы с новым тренером

Тренер Абель Санчес предостерег своего бывшего подопечного —экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) от недооценки следующего соперника. 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) казахстанскому боксеру предстоит бойс малоизвестным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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В пример Санчес привел мексиканца Энди Руиса, который 1 июня на этой же арене сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа и лишил того чемпионских титулов.

«По общему мнению, его соперник (Головкина) не самый сильный, но и у Джошуа было так же. Ему нужно быть уверенным, что он подойдет к бою в лучшей форме и будет хорошо смотреться. Я видел несколько его фотографий — физически он выглядит готовым. Я желаю ему удачи. Вернее, даже не удачи, а успеха», — сказал Санчеса для Villanfy Media.

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Также он высказался о перспективах Головкина с новым тренером — Джонатаном Бэнксом.

«Мы проработали с Геннадием девять лет. Он провел серию из 23 последовательных нокаутов, обладает рекордом средневесов по проценту нокаутов, сравнялся с Бернардом Хопкинсом по количеству защит титула (у двоих по 20). Я думаю, что он очень хорошо справился. Теперь он хочет что-то добавить к своим умениям. Но я не думаю, что у нас с ним был плохой послужной список. Что бы он не делал сейчас — это просто добавка к тому фундаменту, что мы с ним заложили. Он всегда может что-то добавить. В его случае это знания и опыт нового тренера. Джонатан работал с Сесилией Брекхус, Владимиром Кличко и, конечно, с Эмануэлем Стюардом, который в каком-то смысле был и моим наставником. Учиться можно всегда, было бы желание. К этому поединку у него была возможность научиться чему-то новому», — добавил Санчес.

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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