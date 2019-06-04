Новый тренер сравнил Геннадия Головкина с Владимиром Кличко

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С 2012 по 2015 год Бэнкс, который тогда сам был боксером, тренировал Кличко, а в апреле этого года начал сотрудничество с Головкиным.

«Когда у Бэнкса спросили про отличия в тренировках у Кличко и Головкина, он сказал, что их нет, кроме их габаритов. С обоими ему легко работать и оба любят много тренироваться», — передает журналист Fightful.com Карлос Торо с телефонной пресс-конференции.