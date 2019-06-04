Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
11Артем Дзюба. Король Севера
18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер сравнил Геннадия Головкина с Владимиром Кличко

Американский тренер Джонатан Бэнкс ответил на вопрос, что общего у казахстанца Геннадия Головкина и украинца Владимира Кличко.

Наверх
Источник: Reuters

С 2012 по 2015 год Бэнкс, который тогда сам был боксером, тренировал Кличко, а в апреле этого года начал сотрудничество с Головкиным.

«Когда у Бэнкса спросили про отличия в тренировках у Кличко и Головкина, он сказал, что их нет, кроме их габаритов. С обоими ему легко работать и оба любят много тренироваться», — передает журналист Fightful.com Карлос Торо с телефонной пресс-конференции.

Дебютный бой под руководством Бэнкса Головкин проведет утром 9 июня по казахстанскому времени, когда в Нью-Йорке встретится с небитым канадцем Стивом Роллсом.

Появился первый эпизод фильма от звезды Голливуда про подготовку Головкина к бою с Ролссом
Гол Месси признан болельщиками лучшим в Лиге чемпионов (видео)
Защитник «Уфы» прошел медицинское обследование в «Локомотиве»
UFC объявил о проведении боя Нурмагомедов — Порье
Сергей Игнашевич возглавил клуб Футбольной национальной лиги
«Краснодар» предложил изменить регламент чемпионата России
«Ливерпуль» объявил об уходе нападающего и защитника
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь