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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин обратился к фанатам перед боем с Роллсом

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) перед боем с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО) к своим болельщикам, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Спасибо всем. Я рад здесь быть, это мой второй дом. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает бокс. Ребята, я вас люблю! Ребята, которые приехали из Казахстана, очень приятно видеть вас здесь», — сказал Головкин во время открытый тренировки.

Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По времени Казахстана поединок начнется уже утром 9 июня.

Для Головкина предстоящий бой с Роллсом станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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