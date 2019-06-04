Головкин обратился к фанатам перед боем с Роллсом

«Спасибо всем. Я рад здесь быть, это мой второй дом. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает бокс. Ребята, я вас люблю! Ребята, которые приехали из Казахстана, очень приятно видеть вас здесь», — сказал Головкин во время открытый тренировки.