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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Он хороший боец, но …»: эксперт вынес неутешительный итог перспективам Ислама в весе Головкина

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возвращении непобежденного казахстанского боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО) после длительного простоя. Эксперт оценил шансы казахстанца в боях с лидерами среднего дивизиона.

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Источник: Vesti.kz

О возвращении Ислам сообщил на пресс-конференции, посвященной его бою за пояс WBO Inter-Continental в среднем весе, который состоится 5 июля в Алматы.

«Ислам — очень хороший боец. Возможно, он сможет заявить о себе после возвращения. Однако, на мой взгляд, он выбрал чересчур большую для себя весовую категорию. Вполне вероятно, что он хочет получить хорошие бои. Например, против Головкина или «Канело». Честно говоря, не представляю, как он может их победить.

Мне известно, что он хочет пойти по линии WBO. Если он прямо сейчас встретится с Деметриусом Андраде, то будет нокаутирован. Лучше вернуться в свой вес, где нет такой сумасшедшей конкуренции, — заявил Джей.

Отметим, что обладателем поясов WBC, WBA (Super) и IBF в этом дивизионе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), а титул чемпиона WBO принадлежит американцу Деметриусу Андраде (27−0, 17 КО). Также в среднем дивизионе выступает соотечественник Ислама экс-чемпион мира Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

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