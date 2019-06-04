«Он хороший боец, но …»: эксперт вынес неутешительный итог перспективам Ислама в весе Головкина

Источник: Vesti.kz

О возвращении Ислам сообщил на пресс-конференции, посвященной его бою за пояс WBO Inter-Continental в среднем весе, который состоится 5 июля в Алматы.

«Ислам — очень хороший боец. Возможно, он сможет заявить о себе после возвращения. Однако, на мой взгляд, он выбрал чересчур большую для себя весовую категорию. Вполне вероятно, что он хочет получить хорошие бои. Например, против Головкина или «Канело». Честно говоря, не представляю, как он может их победить.

Мне известно, что он хочет пойти по линии WBO. Если он прямо сейчас встретится с Деметриусом Андраде, то будет нокаутирован. Лучше вернуться в свой вес, где нет такой сумасшедшей конкуренции, — заявил Джей.