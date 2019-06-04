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4 июня, источник: Vesti.kz

«И он тоже устраивает шоу в ринге!»: промоутер Головкина назвал будущего чемпиона мира из Казахстана

Промоутер Том Леффлер, работающий с GGG Promotions, отметил корреспонденту Vesti.kz, что у казахстанского проспекта Али Ахмедова (14−0, 10 КО) большие перспективы во втором среднем весе.

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Источник: Vesti.kz

Ранее Ахмедов, который готовится провести бой за титул WBC International в андеркарте у Геннадия Головкина, выступал в полутяжелом весе, но в марте спустился в другой дивизион.

— Том, у американца Маркуса МакДэниэла пропадал статус оппонента Ахмедова на сайте BoxRec, это значит, что у Али мог смениться соперник?

— Нет, соперник остается тот же, он прошел медицинские тесты. Али будет драться с непобежденным Маркусом МакДэниэлом за титул WBC International. И это отличный шанс для Ахмедова. Он не знает поражений, тренируется с GGG у Джонатана Бэнкса. И это большой шаг для него — драться на арене Madison Square Garden. И хоть его соперник и непобедим, учитывая, в какой форме сейчас Али, как он тренируется, у нас высокие ожидания от него. Я уверен, что в будущем он станет чемпионом мира.

— Считаете, что у него больше перспектив после смены весовой категории?

— Гораздо больше. Потому что он крупный парень, но при этом сгоняет вес до второго среднего дивизиона очень легко. Я думаю, в этом дивизионе у него хорошие перспективы.

— Ждать, что и следующих боях Ахмедов будет выступать в андеркарте у Головкина?

— Однозначно. Думаю, мы можем продвигать его, как продвигали GGG. Когда GGG приехал сюда, никто не знал его. И он проделал много работы, чтобы сделать себе имя. И Али тоже устраивает шоу в ринге.

Напомним, поединок Ахмедова заявлен как со-главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который возглавит встреча казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). По времени Нур-Султана шоу начнется в ночь с 8 на 9 июня.

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