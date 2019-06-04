«И он тоже устраивает шоу в ринге!»: промоутер Головкина назвал будущего чемпиона мира из Казахстана

Источник: Vesti.kz

Ранее Ахмедов, который готовится провести бой за титул WBC International в андеркарте у Геннадия Головкина, выступал в полутяжелом весе, но в марте спустился в другой дивизион.

— Том, у американца Маркуса МакДэниэла пропадал статус оппонента Ахмедова на сайте BoxRec, это значит, что у Али мог смениться соперник?

— Нет, соперник остается тот же, он прошел медицинские тесты. Али будет драться с непобежденным Маркусом МакДэниэлом за титул WBC International. И это отличный шанс для Ахмедова. Он не знает поражений, тренируется с GGG у Джонатана Бэнкса. И это большой шаг для него — драться на арене Madison Square Garden. И хоть его соперник и непобедим, учитывая, в какой форме сейчас Али, как он тренируется, у нас высокие ожидания от него. Я уверен, что в будущем он станет чемпионом мира.

— Считаете, что у него больше перспектив после смены весовой категории?

— Гораздо больше. Потому что он крупный парень, но при этом сгоняет вес до второго среднего дивизиона очень легко. Я думаю, в этом дивизионе у него хорошие перспективы.

— Ждать, что и следующих боях Ахмедов будет выступать в андеркарте у Головкина?

— Однозначно. Думаю, мы можем продвигать его, как продвигали GGG. Когда GGG приехал сюда, никто не знал его. И он проделал много работы, чтобы сделать себе имя. И Али тоже устраивает шоу в ринге.