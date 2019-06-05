Головкин озвучил преимущество Роллса и спрогнозировал исход боя

«Я уважаю Стива, поэтому выход с ним на ринг — это не игра. Как я уже говорил, в боксе есть шанс абсолютно у каждого. Роллсу нечего терять, а получить в итоге он может все. Это делает его одним из самых опасных парней в Нью-Йорке. Хочу ли я пройти подольше или же закончить бой быстро? Это бокс, никогда не знаешь. Но если он даст мне шанс, я постараюсь закончить досрочно», — сказал Головкин.