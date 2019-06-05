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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин озвучил преимущество Роллса и спрогнозировал исход боя

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) поделился настроем на бой с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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Источник: Reuters

Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.

«Я уважаю Стива, поэтому выход с ним на ринг — это не игра. Как я уже говорил, в боксе есть шанс абсолютно у каждого. Роллсу нечего терять, а получить в итоге он может все. Это делает его одним из самых опасных парней в Нью-Йорке. Хочу ли я пройти подольше или же закончить бой быстро? Это бокс, никогда не знаешь. Но если он даст мне шанс, я постараюсь закончить досрочно», — сказал Головкин.

Ранее казахстанец признался, что серьезно воспринимает Роллса, несмотря на отсутствие у него громкого имени. Головкин напомнил о недавнем исходе боя Энтони Джошуа — Энди Руис, в котором британец сенсационно проиграл нокаутом и потерял чемпионские титулы.

Предстоящий бой станет для GGG первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. К нему он готовится под руководством нового тренера Джонанатата Бэнкса. Накануне они провели открытую тренировку в Нью-Йорке.

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