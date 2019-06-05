Головкин озвучил преимущество Роллса и спрогнозировал исход боя

Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Я уважаю Стива, поэтому выход с ним на ринг — это не игра. Как я уже говорил, в боксе есть шанс абсолютно у каждого. Роллсу нечего терять, а получить в итоге он может все. Это делает его одним из самых опасных парней в
Ранее казахстанец признался, что серьезно воспринимает Роллса, несмотря на отсутствие у него громкого имени. Головкин напомнил о недавнем исходе боя Энтони Джошуа — Энди Руис, в котором британец сенсационно проиграл нокаутом и потерял чемпионские титулы.
Предстоящий бой станет для GGG первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. К нему он готовится под руководством нового тренера Джонанатата Бэнкса. Накануне они провели открытую тренировку в