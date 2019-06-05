Том Леффлер назвал цену поражения Головкина в дебютном бою на DAZN
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Боксеры встретятся 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Мы видели, что случилось с Энтони Джошуа — большой апсет. Головкин должен проследить за тем, чтобы это не повторилось. Ему предстоит бой со Стивом Роллсом, который “голоден” и непобежден. Геннадий знает, что если он не подойдет к этому бою на все 100 или не выиграет в нем, то большие бои, в том числе трилогия с “Канело” и другие поединке, о которых говорят люди, все они вылетят в окно. Поэтому он должен выиграть в эту субботу», — сказал Леффлер в интервью FightHype.com.
«Геннадий очень рад вернуться на ринг. Хотя он разочарован судейским решением в матче реванше с «Канело». Он знает, что не проиграл тот бой. Но он не зациклился на этом и двинулся дальше, подписал контракт с DAZN и теперь будет драться с Роллсом.
Переговоров о бое с «Канело» не будет, если GGG не победит в эту субботу. «Канело» сделал часть своей работы, победив Дэнни Джейкобса. Теперь дело за Головкиным — побить Роллса. После этого мы сможем говорить о трилогии. Это
Ранее сам Головкин заявил, что рассчитывает провести третий бой «Канело», ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, в сентябре этого года. При этом казахстанец хочет изменить его место проведения.
Дважды соперники встречались в