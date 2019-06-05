Том Леффлер назвал цену поражения Головкина в дебютном бою на DAZN

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Боксеры встретятся 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для GGG первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Мы видели, что случилось с Энтони Джошуа — большой апсет. Головкин должен проследить за тем, чтобы это не повторилось. Ему предстоит бой со Стивом Роллсом, который “голоден” и непобежден. Геннадий знает, что если он не подойдет к этому бою на все 100 или не выиграет в нем, то большие бои, в том числе трилогия с “Канело” и другие поединке, о которых говорят люди, все они вылетят в окно. Поэтому он должен выиграть в эту субботу», — сказал Леффлер в интервью FightHype.com.

«Геннадий очень рад вернуться на ринг. Хотя он разочарован судейским решением в матче реванше с «Канело». Он знает, что не проиграл тот бой. Но он не зациклился на этом и двинулся дальше, подписал контракт с DAZN и теперь будет драться с Роллсом.

Переговоров о бое с «Канело» не будет, если GGG не победит в эту субботу. «Канело» сделал часть своей работы, победив Дэнни Джейкобса. Теперь дело за Головкиным — побить Роллса. После этого мы сможем говорить о трилогии. Это по-прежнему один из самых больших боев в боксе. Головкин и «Канело» дрались дважды и, я уверен, фанаты захотят увидеть их третий бой. Но этого ничего не случится, если Головкин не победит (Роллса). Надеюсь, нам удастся заполучить третий бой с «Канело», — добавил промоутер.

Ранее сам Головкин заявил, что рассчитывает провести третий бой «Канело», ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, в сентябре этого года. При этом казахстанец хочет изменить его место проведения.