WBC лишил Усика чемпионского титула и «отправил его в отпуск»

Источник: Reuters

Если по каким-то причинам Усик решит вернуться в первый тяжелый вес, этот статус дает ему право сразу выйти на поединок с действующим чемпионом.

Ранее этим правом воспользовался британец Тони Беллью (30−3−1, 20 КО) и бросил вызов победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) абсолютному чемпиону мира Усику — в ноябре 2018 года в Манчестере (Великобритания) украинец нокаутировал «чемпиона в отпуске» в восьмом раунде.

По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, возвращение Усика в ринг запланировано на сентябрь.

По данным ряда источников (ESPN, RingPolska), новый чемпион по версии WBC в первом тяжелом весе определится 15 июня в Риге (Латвия) в полуфинальном поединке WBSS между Майрисом Бриедисом (25−1, 18 КО) из Латвии и Кшиштофом Гловацки (31−1, 19 КО) из Польши. С высокой долей вероятности победитель этого боя станет также полноценным чемпионом и по версии WBO.