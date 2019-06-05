WBC лишил Усика чемпионского титула и «отправил его в отпуск»

Если по каким-то причинам Усик решит вернуться в первый тяжелый вес, этот статус дает ему право сразу выйти на поединок с действующим чемпионом.
Ранее этим правом воспользовался британец Тони Беллью (30−3−1, 20 КО) и бросил вызов победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) абсолютному чемпиону мира Усику — в ноябре 2018 года в Манчестере (Великобритания) украинец нокаутировал «чемпиона в отпуске» в восьмом раунде.
По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, возвращение Усика в ринг запланировано на сентябрь.
По данным ряда источников (ESPN, RingPolska), новый чемпион по версии WBC в первом тяжелом весе определится 15 июня в Риге (Латвия) в полуфинальном поединке WBSS между Майрисом Бриедисом (25−1, 18 КО) из Латвии и Кшиштофом Гловацки (31−1, 19 КО) из Польши. С высокой долей вероятности победитель этого боя станет также полноценным чемпионом и по версии WBO.
В рамках того же вечера бокса в другом полуфинале WBSS на ринг выйдут два боксера, занимающие самые высокие места в рейтинге WBC: второй и третий номера Эндрю Табити и Юниэль Дортикос (первую строку занимает Мурат Гассиев, объявивший о переходе в супертяжелый вес). Однако ставкой в их поединке скорее всего станет пояс IBF, который сейчас все еще принадлежит Усику, но вероятно вскоре будет официально объявлен вакантным.