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12:41 (мск), источник: ТАСС

Боксер Федор Чудинов проведет бой на Красной площади в июле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов проведет поединок на Красной площади в рамках Международного дня бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

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Источник: РИА "Новости"

«Федор Чудинов проведет бой на Красной площади. На кону будет стоять региональный титул, соперники подбираются», — сказал собеседник агентства.

Чудинов в мае досрочно победил доминиканца Рафаэля Бежарана. Всего на его счету 20 побед (14 нокаутом) и два поражения.

Международный день бокса пройдет на Красной площади с 20 по 22 июля.

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