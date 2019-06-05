Боксер Федор Чудинов проведет бой на Красной площади в июле

Источник: РИА "Новости"

«Федор Чудинов проведет бой на Красной площади. На кону будет стоять региональный титул, соперники подбираются», — сказал собеседник агентства.

Чудинов в мае досрочно победил доминиканца Рафаэля Бежарана. Всего на его счету 20 побед (14 нокаутом) и два поражения.