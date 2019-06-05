Леффлер: Если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересован сделать следующим супербой с «Канело»

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По словам Леффлера, который выступил на финальной пресс-конференции боя Головкин-Роллс, в случае успеха GGG DAZN будет заинтересован сделать следующим третий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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«Я думаю, если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересованы следующим сделать супербой — третий бой с “Канело”», — заявил промоутер.

Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе и станет главным событием вечера бокса, который состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.