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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

Леффлер: Если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересован сделать следующим супербой с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), отметил важность предстоящего боя против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) для его подопечного.

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По словам Леффлера, который выступил на финальной пресс-конференции боя Головкин-Роллс, в случае успеха GGG DAZN будет заинтересован сделать следующим третий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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«Я думаю, если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересованы следующим сделать супербой — третий бой с “Канело”», — заявил промоутер.

Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе и станет главным событием вечера бокса, который состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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