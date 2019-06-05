Леффлер: Если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересован сделать следующим супербой с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
По словам Леффлера, который выступил на финальной
«Я думаю, если Головкин будет успешен, DAZN будут заинтересованы следующим сделать супербой — третий бой с “Канело”», — заявил промоутер.
Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе и станет главным событием вечера бокса, который состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.