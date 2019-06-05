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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Я возвращаюсь, это будет большое зрелище». Головкин сделал последнее заявление перед боем с Роллсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 KO) провел последнюю официальную пресс-конференцию в преддверии боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz из Нью-Йорка.

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«Всем привет. Ребята вы знаете, что это мой второй дом. Здесь всегда меня поддерживают. Спасибо, что мне дают шанс. У меня был большой перерыв. Спасибо большое DAZN, моим спонсорам, моей команде. Я уважаю своего оппонента. Это опасный соперник. Это большой бизнес и серьезный спорт. Я возвращаюсь вновь. За последние две недели мне задавали много вопросов. Но давайте оставим их. Приходите лучше в Madison Sqare Garden. Жду всех. Это будет большое зрелище», — поделился Головкин.

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Напомним, поединок пройдет в промежуточном весе в 164 фунта и станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden. Этот бой будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В со-главном событии этого вечера бокса выступит казахстанец Али Ахмедов (14−0, 10 КО). А андеркарте выступит еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО).

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