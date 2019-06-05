«Я возвращаюсь, это будет большое зрелище». Головкин сделал последнее заявление перед боем с Роллсом

«Всем привет. Ребята вы знаете, что это мой второй дом. Здесь всегда меня поддерживают. Спасибо, что мне дают шанс. У меня был большой перерыв. Спасибо большое DAZN, моим спонсорам, моей команде. Я уважаю своего оппонента. Это опасный соперник. Это большой бизнес и серьезный спорт. Я возвращаюсь вновь. За последние две недели мне задавали много вопросов. Но давайте оставим их. Приходите лучше в Madison Sqare Garden. Жду всех. Это будет большое зрелище», — поделился Головкин.