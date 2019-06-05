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22:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Просто другой подход». Головкин — о выборе Роллса, влиянии DAZN, своем весе и роли промоутера

Казахстанский боксер Геннадиий Головкин (38−1−1, 34 КО) в эсклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz в Нью-Йорке рассказал, почему DAZN организовал ему бой именно с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), и как проходят его последние дни перед поединком.

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— Геннадий, когда соперник по предстоящему бою только подбирался, главным кандидатом назывался Хассан Н’Дам Н’Жикам. Он затем заявил, что согласился на ваши условия, но ему отказали. И в итоге был выбран Стив Роллс, почему?

— Роллс был более интересен для DAZN, потому что он из Канады, и DAZN начал развивать это направление. К тому же, Роллс — небитый. А Н’Жикам уже был бит многими. А Роллс настроен на то, чтобы победить, и он небитый. А вы сами видели, что показал Н’Жикам. Он просто вышел за своим чеком.

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— То есть DAZN принимает активное участие в выборе соперников для вас?

— Сто процентов. DAZN одобряет, рассматривает, что им будет интересно. Просто взять оппонента, чтобы поставить галочку, это несерьезно.

— Вы выглядите менее «сухим», чем перед прошлым боем, хотя разница всего четыре фунта. Эта промежуточная весовая категория может означать примерку для будущего, для другого дивизиона?

— Нет. Это просто другой подход. Это работа с профессионалами. Велась серьезная работа с диетологами в подготовительном. Хотя, в принципе, я никогда не испытывал сильных проблем с весом. Просто другой подход, более профессиональный. И от этого за такой короткий срок уже такие результаты.

— У вас очень насыщенный график в эту неделю перед боем. Это не отвлекает от подготовки? Как вы тренируетесь в эти дни?

— Я тренируюсь каждый день, подготовка к бою продолжается. Неделя боя всегда более насыщенная, но это моя обязанность, как спортсмена и как промоутера. 8 июня мы делаем вечер бокса, как GGG Promotions. И это те обязанности, которые надо делать.

Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе в 164 фунта и станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden. Этот бой будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В со-главном событии этого вечера бокса выступит казахстанец Али Ахмедов (14−0, 10 КО). А андеркарте выступит еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО).

Юлия Милова из Нью-Йорка

Во время загрузки произошла ошибка.
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