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23:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не дадим ему спуску». Тренер Головкина оценил опасность Роллса перед боем

Новый тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Джонатан Бэнкс сравнил канадца Стива Роллса с Энди Руисом, ноуатировавшим Энтони Джошуа, сообщает корреспондент Vesti.kz из Нью-Йорка.

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На заключительной перед боем пресс-конференции Бэнкс отметил, что не стоит недооценивать оппонента GGG.

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«Роллс будет драться не на жизнь. Это как в бое против Джошуа — Энди Руис был в таком же положении. Ему, как и Стиву сейчас, нечего терять. Именно поэтому Роллс — опасный соперник и мы не собираемся давать ему спуску. У нас есть план. Надеюсь, согласно этому плану, GGG ждет успех в субботу, и фанаты будут довольны», — сказал заявил Бэнкс.

Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе в 164 фунта и станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden. Этот бой будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В со-главном событии этого вечера бокса выступит казахстанец Али Ахмедов (14−0, 10 КО). А андеркарте выступит еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО).

"Мы не дадим ему спуску". Тренер Головкина оценил опасность Роллса перед боем
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