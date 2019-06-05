«Мы не дадим ему спуску». Тренер Головкина оценил опасность Роллса перед боем

«Роллс будет драться не на жизнь. Это как в бое против Джошуа — Энди Руис был в таком же положении. Ему, как и Стиву сейчас, нечего терять. Именно поэтому Роллс — опасный соперник и мы не собираемся давать ему спуску. У нас есть план. Надеюсь, согласно этому плану, GGG ждет успех в субботу, и фанаты будут довольны», — сказал заявил Бэнкс.