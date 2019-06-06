«Прыгаю выше головы». Роллс изучил слабости Головкина в боях с «Канело» и нашел путь к победе

Боксеры встретятся 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для GGG первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

— У вас впереди большой бой, кое-кто называет это выигрышем в боксерскую лотерею. Как вы себя чувствуете?

— Я чувствую себя замечательно. Это лотерейный билет, но только я не смогу получить денежный выигрыш, пока мою руку не поднимут после боя 8-го июня.

— Все любят хорошую историю андердога. Что фаны могут ожидать от вас, ведь про вас не так много известно на сегодняшний день?

— Фаны могут ожидать от меня драки. Я выйду и буду драться, я покажу лучшее. Тренировочный лагерь проходит хорошо. Я решительный человек, я занимался этим делом так долго, ждал своей возможности и теперь я постараюсь воспользоваться ей.

— Мне очень интересно, вам 35 лет и у вас всего лишь было 19 боев. Почему так?

— В моей карьере было много черных и белых полос. Были проблемы с менеджментом. Я хотел бы быть более активным, но что есть, то есть.

— Геннадий Головкин проиграл всего лишь один раз и этот проигрыш не бесспорный — некоторые люди считают, что он победил. Вы, как и другие, будете пытаться победить. Что делает вас уверенным в том, что вы будете успешнее остальных?

— Я сбалансированный боец и просто ментально силен. Я верю в свои возможности и сильные стороны, как боксера. Я считаю, это поможет мне достичь результата. Я ожидаю изнурительного боя. Геннадий Головкин — это очень сложная задача. Некоторые говорят, что я прыгаю выше головы, но я так не думаю.

— Возвращаясь к его последним двум поединкам против «Канело». Вы смогли увидеть слабые стороны, которые вы постараетесь использовать?

— Я видел пару вещей. Но с таким бойцом, как Головкин… Он — боец мирового уровня. Что-то могло не сработать в бою с «Канело», но он сделал улучшения и такого не будет в бою со мной. Так что мы фокусировались больше на том, что он делает хорошо.

— В последнее время в боксе участились положительные допинг-тесты. Что вы об этом думаете?

— К несчастью, это так. Я верю, что нас будет тестировать VADA в этом бою. У нас опасный спорт. Мы ставим на кон свою жизнь, а когда обманом пытаются получить преимущество — это расстраивает. Но я не могу на самом деле судить кого-либо, я не знаю всех фактов, я просто фокусируюсь на себе. Я знаю, что я чист и готов к этой возможности.