Определился последний участник вечера бокса Головкин — Роллс
Определился последний участник андеркарта вечера бокса 8 июня в
Определился последний участник андеркарта вечера бокса 8 июня в
Им стал мексиканец Хуан Франсиско Лопес Барахас (5−0, 3 КО), который будет соперником американца с российским корнями Никиты Абабия (4−0, 4 КО) по шестираундовому поединку в рамках среднего веса. Именно их боем начнется трансляция шоу на стриминговом сервисе DAZN.
Честь открывать же вечер бокса досталась американским полусредневесам Джонатану Арройо (3−0−1, 1 КО) и Джордану Моралесу (3−7, 2 КО). Этот четырехраундовый поединок не попадет в трансляцию.
До него на ринг, как ожидается, выйдет еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО), которому по восьмираундовому поединку будет противостоять американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО).
Также в рамках вечера бокса пройдут два десятираундовых поединка:
— в лимите первого среднего веса между Исраилом Мадримовым (2−0, 2 КО) из Узбекистана по прозвищу «Монстр» и мексиканцем Норбертом Гонсалесом (23−12, 13 КО);.
— в первом среднем весе встретятся американцы Чарльз Конуэлл (9−0, 7 КО) и Кортни Пеннингтон (12−3−3, 5 КО), который разыграют вакантный пояс чемпиона США по версии USBA.
Добавим, что для 37-летнего Головкина предстоящий бой станет дебютным в рамках трехлетнего сотрудничества с DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.
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