Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Футбол. Сборные
02:00
Парагвай1
Гондурас1
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Все события
Фоторепортажи
16«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
09:22 (мск), источник: Vesti.kz

Определился последний участник вечера бокса Головкин — Роллс

Определился последний участник андеркарта вечера бокса 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Им стал мексиканец Хуан Франсиско Лопес Барахас (5−0, 3 КО), который будет соперником американца с российским корнями Никиты Абабия (4−0, 4 КО) по шестираундовому поединку в рамках среднего веса. Именно их боем начнется трансляция шоу на стриминговом сервисе DAZN.

Честь открывать же вечер бокса досталась американским полусредневесам Джонатану Арройо (3−0−1, 1 КО) и Джордану Моралесу (3−7, 2 КО). Этот четырехраундовый поединок не попадет в трансляцию.

Со-главным событием заявлен бой казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), выступающего за компанию Головкина GGG Promotions, с американцем Маркусом МакДэниэлом (15−0, 2 КО). На кону их десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBC International во втором среднем весе.

До него на ринг, как ожидается, выйдет еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО), которому по восьмираундовому поединку будет противостоять американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

Также в рамках вечера бокса пройдут два десятираундовых поединка:

— в лимите первого среднего веса между Исраилом Мадримовым (2−0, 2 КО) из Узбекистана по прозвищу «Монстр» и мексиканцем Норбертом Гонсалесом (23−12, 13 КО);.

— в первом среднем весе встретятся американцы Чарльз Конуэлл (9−0, 7 КО) и Кортни Пеннингтон (12−3−3, 5 КО), который разыграют вакантный пояс чемпиона США по версии USBA.

Добавим, что для 37-летнего Головкина предстоящий бой станет дебютным в рамках трехлетнего сотрудничества с DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

По времени Нур-Султана событие начнется утром 9 июня.

Меньше экс-капитана "Барыса". Стала известна зарплата Павла Дацюка в "Автомобилисте"
Выйдет ли в старте Кейн? 5 интриг матча Нидерландов и Англии
Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается
«Барселона» и «Реал Мадрид» устроят чистку состава
Урок Овечкина помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли
Восемь трупов: Как и почему в России умирают футбольные клубы
Хабиб — самый дорогой боец UFC. Это шутка или правда?
Криштиану забил Швейцарии три мяча. 53-й хет-трик в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь