Определился последний участник вечера бокса Головкин — Роллс

Им стал мексиканец Хуан Франсиско Лопес Барахас (5−0, 3 КО), который будет соперником американца с российским корнями Никиты Абабия (4−0, 4 КО) по шестираундовому поединку в рамках среднего веса. Именно их боем начнется трансляция шоу на стриминговом сервисе DAZN.

Честь открывать же вечер бокса досталась американским полусредневесам Джонатану Арройо (3−0−1, 1 КО) и Джордану Моралесу (3−7, 2 КО). Этот четырехраундовый поединок не попадет в трансляцию.

Со-главным событием заявлен бой казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), выступающего за компанию Головкина GGG Promotions, с американцем Маркусом МакДэниэлом (15−0, 2 КО). На кону их десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBC International во втором среднем весе.

До него на ринг, как ожидается, выйдет еще один казахстанец — полусредневес Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО), которому по восьмираундовому поединку будет противостоять американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

Также в рамках вечера бокса пройдут два десятираундовых поединка:

— в лимите первого среднего веса между Исраилом Мадримовым (2−0, 2 КО) из Узбекистана по прозвищу «Монстр» и мексиканцем Норбертом Гонсалесом (23−12, 13 КО);.

— в первом среднем весе встретятся американцы Чарльз Конуэлл (9−0, 7 КО) и Кортни Пеннингтон (12−3−3, 5 КО), который разыграют вакантный пояс чемпиона США по версии USBA.

Добавим, что для 37-летнего Головкина предстоящий бой станет дебютным в рамках трехлетнего сотрудничества с DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.