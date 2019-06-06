Усик отказался от чемпионского титула WBO в первом тяжелом весе

Усик в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева. Позднее украинец провел успешную защиту поясов в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.