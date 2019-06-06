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13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик отказался от чемпионского титула WBO в первом тяжелом весе

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского титула Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе, сообщается на сайте WBO.

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Источник: Спорт РИА Новости

Усик в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева. Позднее украинец провел успешную защиту поясов в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.

Вместо Усика чемпионом WBO в первом тяжелом весе стал поляк Кшиштоф Гловацкий, владевший титулом временного чемпиона организации в данной категории.

Первую защиту чемпионского пояса Гловацкий проведет 15 июня в Риге в бою против латвийца Майриса Бриедиса.

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