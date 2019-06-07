Энди Руис готов провести реванш с Энтони Джошуа в Великобритании за $50 млн

Источник: AFP 2019

Джошуа в субботу потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв в Нью-Йорке Руису техническим нокаутом. Британец не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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После боя промоутер британца Эдди Хирн заявил, что команда воспользовалась опцией о проведении повторного боя с Руисом, но американец настаивает, чтобы реванш прошел в США или Мексике.

«Я хотел бы провести бой в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Мне нужно посмотреть на контракт. Я чемпион, так что посмотрим. Если они хотят, чтобы я приехал туда (в Великобританию), то должны заплатить мне 50 миллионов долларов. Если они хотят провести бой здесь (в США), то это всего лишь вопрос переговоров», — цитирует Руиса Worldboxingnews со ссылкой на Fight Hub TV.

Бой с Руисом стал для Джошуа первым в карьере на территории США.

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