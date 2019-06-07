Энди Руис готов провести реванш с Энтони Джошуа в Великобритании за $50 млн
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис заявил, что готов провести
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис заявил, что готов провести
Джошуа в субботу потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв в
После боя промоутер британца Эдди Хирн заявил, что команда воспользовалась опцией о проведении повторного боя с Руисом, но американец настаивает, чтобы реванш прошел в США или Мексике.
«Я хотел бы провести бой в
Бой с Руисом стал для Джошуа первым в карьере на территории США.
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