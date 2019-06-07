Где посмотреть дебютный бой Головкина на DAZN и еще двух казахстанских боксеров

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Шоу пройдет на арене Madison Square Garden, а по времени Нур-Султана начнется в ночь с 8 на 9 июня. В андеркарте выступят казахстанцы Али Ахмедов (14−0, 10 КО) и Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО).

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Соперником Ахмедова будет американец Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО). На кону поединка, который пройдет в лимите второго среднего веса, будет стоять вакантный титул WBC International. А соперником Эюбова будет еще один представитель США Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

В Казахстане этот вечер бокса покажут телеканалы QazSport и Qazaqstan. Телеканал QazSport начнет прямую трансляцию в 06:00 утра 9 июня, а в 09:00 стартует прямой эфир на Qazaqstan.