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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Где посмотреть дебютный бой Головкина на DAZN и еще двух казахстанских боксеров

8 июня в Нью-Йорке состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шоу пройдет на арене Madison Square Garden, а по времени Нур-Султана начнется в ночь с 8 на 9 июня. В андеркарте выступят казахстанцы Али Ахмедов (14−0, 10 КО) и Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО).

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Соперником Ахмедова будет американец Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО). На кону поединка, который пройдет в лимите второго среднего веса, будет стоять вакантный титул WBC International. А соперником Эюбова будет еще один представитель США Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

В Казахстане этот вечер бокса покажут телеканалы QazSport и Qazaqstan. Телеканал QazSport начнет прямую трансляцию в 06:00 утра 9 июня, а в 09:00 стартует прямой эфир на Qazaqstan.

Ожидается, что сначала на ринг выйдет Эюбов, затем Ахмедов, а Головкин завершит вечер бокса.

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