«От района Курмыш в Актобе до MSG в Нью-Йорке». Эюбов — о бое в андеркарте Головкина и карьере в США

Проживая на данный момент в Нью-Йорке, он успел покорить американскую публику своим агрессивным стилем и даже завоевать любовь мексиканских болельщиков.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Эюбов рассказал о готовности ко встрече с небитым американцем Брайаном Себальо (8−0, 4 КО), подчеркнув, что его не пугает статус фаворита у соперника.

— Бахтияр, многие казахстанские боксеры хотели бы попасть в андеркард к Головкину, еще и на арене Madison Square Garden. Какие у вас были эмоции, когда поступило такое предложение?

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— Я был счастлив. Для меня это стало неожиданной новостью. Я в тот момент тренировался, готовился к бою, но, конечно, не к такому большому. Мне тренеры говорили быть в форме, потому что в любое время может поступить предложение. В этом шоу я выхожу в синий угол, то есть не считаюсь фаворитом. Когда ты в красном — на тебя больше ставят. Мне без разницы. Я человек, который вырос на улице. Я вырос в Актобе, там есть такой район — Курмыш. Это старая часть города. Я там всю жизнь дрался. У меня на руках следы от зубов. Я даже на бокс пришел через улицу.

— Наверное, у вас еще национальная особенность — бойцовский дух.

— Ну, да. Я из Казахстана, я кавказец. Мы воины, мы деремся. У меня отец спортсмен, он дрался, мои братья воевали. Мы с детства занимались, тренировались. Меня учили не жаловаться, кто бы меня не побил, чтобы я вырос джигитом.

— Как вам соперник?

— Он хороший боксер. Именно боксер. Он хорошо двигается, у него хороший джеб, ноги. А я, грубо говоря, как в боксе говорят, я — драчун. Я дерусь, я иду вперед. Мой стиль — сломать. Напором беру и характером.

— И вы, плюс ко всему, сейчас живете в Нью-Йорке.

— Да. Я фанат бокса. Я с детства наблюдал за Тайсоном, за Фрейзером, я люблю очень Формана. И когда мне сказали, что я буду боксировать тут, я был просто удивлен, был в шоке. Когда я смотрел — о, Madison! Фрейзер! Али! И сейчас буду боксировать там сам. Это большая честь! Спасибо Господу, что он дает такой шанс! Если бы меня еще поддерживали в моем родном городе, было бы, конечно, еще лучше.

— Но смотреть то в Казахстане ваш бой однозначно будут.

— Жалко, что только когда ты поднимаешься, только тогда тебя замечают. Не говорю, что так только у нас в Казахстане. Так во всем СНГ.

— Вы имеете в виду вашу любительскую карьеру?

— И в любителях меня не принимали, много засуживали, на сборы не пускали. А по профи я сам вырвался. С помощью Господа. В один день мне позвонили, пригласили, и я начал боксировать со своей агрессией. Отец у меня такой джигит, горец. У нас этика и дисциплина на высшем уровне — уважать старших, младших, женщин. Но, когда мы деремся, мы агрессивные, мы другие. Меня всегда учили: «Баха, дерись до конца, что бы не было». Важно, как ты будешь выглядеть в ринге. Важно не выглядеть трусом. Ты можешь выиграть как трус. Но ты можешь проиграть как герой. Но я не собираюсь проигрывать.

— У вас большие планы по завоеванию американского рынка?

— Американцы меня любят. Потому что я агрессивный. А они любят агрессию. В Казахстане больше любят классический бокс. А в Америке любят «мексикан стайл». Мне даже тут говорили: «О, ты боксировал уже в профи?» Я отвечал: «Нет, просто у меня такая манера». Я помню, как говорил тренеру: «Я не могу научиться боксировать, бить прямой». И, кстати, я до сих пор правой прямой плохо бью. А тренер отвечал: «Если не умеешь боксировать, прости иди дерись». И до сих пор так.

— Вы сказали, что пришли в бокс через улицу. Это как?

— В основном, в моей семье борцы. Я тоже любил очень бороться. Но на бокс я пришел, потому что на улице нужно было бить. А мне нужно было защищаться. Я был младше всех и в детском саду, и в школе. У меня была агрессия, я должен был ударить. Я пришел на бокс в 15−16 лет, поздновато. Но, если честно, не многие в меня верили. Думали, что просто приду позаниматься. И вот я зашел в Актобе в зал ДЮСШ № 2 и там остался. Сколько нас там было пацанов — 30−40 человек. И я один дошел до того, что сижу сейчас с вами в Madison Square Garden. Вам тоже спасибо, что поддерживаете. Это мотивирует. Я человек из простой семьи. Мой отец строитель, мать — домохозяйка. И то, что я сейчас здесь, мне даже сложно передать эмоционально. Я счастлив.

— Вы характеризуете свой стиль как мексиканский. Считаете, что вы похожи с GGG?

— Головкин — это Головкин! Я никогда не смогу сравниться с ним. Но мексиканцы любят меня. Помню, один раз был бой в Бруклине на большом стадионе. И один мексиканец дал мне мексиканский флаг. И потом меня начали критиковать на родине, что вместе с казахстанским флагом у меня был мексиканский. Не понимают… Я патриот, я люблю свою страну, я люблю Актобе. Но мне никто ничего не дает. Я сам выехал. Мне деньги на те же билеты в США собрали родители, братья, друзья.

— То есть путь до Madison Square Garden был тяжелый?

— Да. До сих пор тяжело. Сначала я был в Хьюстоне, потом у меня был перерыв, я уезжал домой. Потом я два боя провел в Берлине, и потом уже оказался в Нью-Йорке. Однажды ночью мне позвонил мой нынешний промоутер Евгений Рывкин, предложил мне бой, и вот мы до сих пор работаем. Можно сказать, он меня заново вытащил. Потому что я тогда застрял. Не было спонсоров. Ну, вы сами знаете. У нас так — чтобы кого-то привлечь, нужно, чтобы у тебя было имя, какой-то статус.

— А в Америке не так?

— А в Америке наоборот. Даже вот сейчас мои тренеры с меня ничего не берут. Ну, может быть, какие-то маленькие проценты. Они меня ведут, чтобы я стал большим боксером, чемпионом. Это мне тут нравится. Жаль, что у нас такого нет. Потому что у нас хотят получить свое сразу. Но сразу не бывает. Например, если вы откроете бизнес, он же вам сразу же доход не принесет. Если ты взял маленького бычка, его нужно растить, чтобы завтра продать большого быка на базаре. Это мало кто понимает. Я вот работаю, подрабатываю, еще и тренируюсь. Это очень тяжело. А хотелось бы и утром, и вечером быть в зале.

— Работаете параллельно с боксом?

— Ну, да. Я честный человек, так и скажу. Я подрабатываю в разных местах. Мне нужно кормить не только себя, но и семью. Из-за этого тяжело очень. Но у боксеров всегда есть шанс.

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— И у вас будет просто отличный шанс в эту субботу. Почему категория выше и другие перчатки?

— Да, сторона соперника поставила такое условие. Перчатки толще — специально для оппонента. Это все делают для того, чтобы он выиграл, я это понимаю. И вес побольше сделали… Ну, ничего страшного.

— Говорили о большей разнице в габаритах между вами. Но он не выглядит таким уж крупным.

— Да по мне даже хоть и крупный. Мне вообще все равно. Спасибо Господу, у меня характер хороший. Меня отец воспитал как мужика.

— Какие ваши ожидания от боя Головкин — Роллс?

— Может кто-то думает, что Геннадий стал старше или что-то в нем изменилось после поражения. Нет. Он выглядит очень хорошо. Он никогда не был в нокдауне или нокауте. Тяжелых боев не было. Он — молодой боец. Ты можешь быть изношенным боксером и в 25 лет — от тяжелых боев, от нокаутов и нокдаунов. Но тебе может быть и 37 лет, и 40, и боксировать очень здорово. Взять того же Формана, Хопкинса, они боксировали и в 50 лет. Я очень фанатично отношусь к боксу и тоже хочу до 40 лет побоксировать. Чтобы хотя бы что-то вырвать. Потому что это шанс! Вот даже сейчас — я бил мешок в зале, ко мне подходят: «Баха, хочешь драться?» Я говорю: «Конечно!» Мне отвечают: «Но ты будешь идти как синий угол». А мне хоть белый угол. На прошлой неделе вот дрался Энтони Джошуа. И что? У Руиса уже был проигрыш, он вышел такой маленький, толстенький, смешно. А у Джошуа мыщцы как у бодибилдера. И что? Тот же Пакьяо начинал так же. Как говорил Тайсон, ты будешь драться так, как тебе позволит оппонент. Я себя не считаю супербоксером, честно. Я просто боец. Я просто даю сдачи (смеется). Как говорит Артуро Гатти, сколько бы в меня не попали, я всегда дам сдачи.

Напомним, что Эюбов стал третьим казахстанцем в вечере бокса 8 июня в Нью-Йорке. Помимо Головкина, который выйдет на ринг в главном бою, еще одним отечественным боксером станет 23-летний суперсредневес Али Ахмедов (14−0, 10 КО).