«Я за Роллса. Возможно, это будет как бой Джошуа-Руис». Соперник Ахмедова о поединке и Головкине

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«Али — молодой, большой и сильный. Но я хорошо готов. Буду много двигаться, использовать свой джеб. И посмотрим, что будет. Но по правде, я много о нем не знаю. Думаю, как и он обо мне. Но я посмотрел пару его боев», — сказал МакДэниэл.

Также боксер отметил, что будет болеть за канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) в его бою с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

«Что касается главного боя, я за Роллса. Я поддерживаю его. Посмотрим. Возможно, это как будет как бой Джошуа — Руис. Кстати, я ставил на Руиса. Роллс может победить GGG, если будет следовать плану “Канело”», — поделился американец.

Напомним, на кону десятираундового боя Ахмедов — МакДэниэл будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International во втором среднем весе. Поединок заявлен как со-главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который возглавит встреча Головкин — Роллс. По времени Нур-Султана шоу начнется в ночь с 8 на 9 июня.

Интересы Ахмедова с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину. Предстоящий бой станет для него четвертым в США и вторым в лимите второго среднего веса, куда он спустился из полутяжелого. Ахмедов дебютирует на Madison Square Garden в Нью-Йорке.