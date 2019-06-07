«Головкин выглядел потрепанным перед «Канело, а сейчас он …». Обозреватель BoxingScene высказался о GGG и Роллсе перед боем

«Лимит веса в 164 фунта позволит Головкину комфортно чувствовать себя в предстоящем бою с Роллсом. Головкин выглядел потрепанным перед боями с “Канело”. Сейчас он кажется свежим и подтянутым. Этот поединок он обязан выигрывать. Я думаю, что он прекрасно понимает, чем грозит поражение. Для Роллса все наоборот предельно просто. У него есть прекрасный пример сенсационного Энди Руиза, нокаутировавшего Энтони Джошуа. Он неизвестен никому и все поспешили списать его со счетом. Если он проиграет бой, то никто ему не скажет плохого слова. В случае успеха Роллс может испортить планы GGG и DAZN на трилогию с “Канело”. Также он наверняка получит шанс встретиться с другими топовыми боксерами», — отметил Гемичи.