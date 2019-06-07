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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин выглядел потрепанным перед «Канело, а сейчас он …». Обозреватель BoxingScene высказался о GGG и Роллсе перед боем

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от дебютного боя экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО) на стриминговом сервисе DAZN.

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Бой 37-летнего Головкина с Роллсом состоится 9 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он пройдет в лимите промежуточного веса — 164 фунта.

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«Лимит веса в 164 фунта позволит Головкину комфортно чувствовать себя в предстоящем бою с Роллсом. Головкин выглядел потрепанным перед боями с “Канело”. Сейчас он кажется свежим и подтянутым. Этот поединок он обязан выигрывать. Я думаю, что он прекрасно понимает, чем грозит поражение. Для Роллса все наоборот предельно просто. У него есть прекрасный пример сенсационного Энди Руиза, нокаутировавшего Энтони Джошуа. Он неизвестен никому и все поспешили списать его со счетом. Если он проиграет бой, то никто ему не скажет плохого слова. В случае успеха Роллс может испортить планы GGG и DAZN на трилогию с “Канело”. Также он наверняка получит шанс встретиться с другими топовыми боксерами», — отметил Гемичи.

Ранее Роллс высказался о желании шокировать мир, а Головкин рассказал о своем настрое на поединок. Видео с заключительной пресс-конференции перед боем можно посмотреть здесь.

Отметим, что для казахстанца этот поединок станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN и дебютным в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

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