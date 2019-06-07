Головкин перед боем с Роллсом: Один удар может поменять твою жизнь

«Это бокс. В боксе само глупо делать какие-то предсказания или недооценивать соперника. Я быстрее, он сильнее, кто-то короче или кто-то выше, такие детали, это уже мелочи. Он пытается доказать, что он действительно заслуживает того места, где находится, то есть, и превзойти. Это жизнь. И один удар может поменять твою жизнь», — сказал Головкин .