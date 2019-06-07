Головкин перед боем с Роллсом: Один удар может поменять твою жизнь

«Это бокс. В боксе само глупо делать какие-то предсказания или недооценивать соперника. Я быстрее, он сильнее, кто-то короче или кто-то выше, такие детали, это уже мелочи. Он пытается доказать, что он действительно заслуживает того места, где находится, то есть, и превзойти. Это жизнь. И один удар может поменять твою жизнь», — сказал Головкин .
Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
По времени Казахстана поединок начнется уже утром 9 июня.
Для Головкина предстоящий бой с Роллсом станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.