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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин перед боем с Роллсом: Один удар может поменять твою жизнь

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) перед боем с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО) заявил, что один удар может изменить карьеру обоих соперников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Это бокс. В боксе само глупо делать какие-то предсказания или недооценивать соперника. Я быстрее, он сильнее, кто-то короче или кто-то выше, такие детали, это уже мелочи. Он пытается доказать, что он действительно заслуживает того места, где находится, то есть, и превзойти. Это жизнь. И один удар может поменять твою жизнь», — сказал Головкин .

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Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По времени Казахстана поединок начнется уже утром 9 июня.

Для Головкина предстоящий бой с Роллсом станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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