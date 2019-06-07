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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали семь наград на турнире в Польше

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали семь медалей на международном турнире по боксу среди мужчин имени Зыгмунта Хыхлы, который завершился в Гданьске (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Белорусские боксеры Александр Родионов (весовая категория — 69 кг) и Алексей Алферов (81 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Их партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг), Дмитрий Милюша (69 кг), Виктор Дешкевич (75 кг) и Виктор Чварков (свыше 91 кг) принесли в копилку своей сборной бронзовые награды.

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Участие в турнире приняли спортсмены из Казахстана, России, Франции, Украины, Германии и Польши.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Уручье» с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центров. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8−017−392−67−70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

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