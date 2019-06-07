Экс-чемпион WBC Стивенсон впервые появился на публике после комы
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 24 КО) впервые появился на публике после комы.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 24 КО) впервые появился на публике после комы.
1 декабря Стивенсон проиграл нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (17−0, 14 КО) и лишился своего титула. После поединка 41-летний канадец был помещен в кому, а затем ему потребовалось хирургическое вмешательство.
«Все в порядке. Я в форме, приятно снова вернуться», — сказал Стивенсон, которого сопровождала супруга Симона Год.
Для Стивенсона поражение от Гвоздика стало вторым в карьере. Титулом WBC он владел с 2013 года и провел девять успешных защит.
Смотрите также: «Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо