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16:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион WBC Стивенсон впервые появился на публике после комы

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 24 КО) впервые появился на публике после комы.

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Источник: Reuters

1 декабря Стивенсон проиграл нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (17−0, 14 КО) и лишился своего титула. После поединка 41-летний канадец был помещен в кому, а затем ему потребовалось хирургическое вмешательство.

«Все в порядке. Я в форме, приятно снова вернуться», — сказал Стивенсон, которого сопровождала супруга Симона Год.

Для Стивенсона поражение от Гвоздика стало вторым в карьере. Титулом WBC он владел с 2013 года и провел девять успешных защит.

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