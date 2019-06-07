Экс-чемпион WBC Стивенсон впервые появился на публике после комы

Источник: Reuters

1 декабря Стивенсон проиграл нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (17−0, 14 КО) и лишился своего титула. После поединка 41-летний канадец был помещен в кому, а затем ему потребовалось хирургическое вмешательство.

«Все в порядке. Я в форме, приятно снова вернуться», — сказал Стивенсон, которого сопровождала супруга Симона Год.

Для Стивенсона поражение от Гвоздика стало вторым в карьере. Титулом WBC он владел с 2013 года и провел девять успешных защит.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BX7tOmBO9pk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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