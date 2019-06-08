Геннадий Головкин назвал свой бой мечты

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— Кто самый умный боксер из тех, которых вы видели?

— Флойд! Он очень умный парень, — сказал Головкин.

— Но вы не дрались с Флойдом. Это был бой, который вы или он рассматривали?

— Конечно, все хотели его. Для меня это бой мечты. Я уважаю его стиль, все понимают. Люди иногда не любили его. Но это бокс, он очень умный боксер.

— Вы расстроены, что у вас не было шансов с ним встретиться?

— Сейчас тяжело сказать. Я бы хотел много боев. Мог подраться со многими парнями, но иногда люди не хотят встречаться со мной в ринге.

Отметим, что 41-летний Мейвезер в период с 1996 по 2018 год выиграл все 50 боев (27 нокаутом) и становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — от второй полулегкой до первой средней. В свою очередь Головкин называл американца единственным боксером, ради которого он готов спуститься в весе.