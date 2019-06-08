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00:22 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин назвал свой бой мечты

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью Sports Illustrated назвал американца Флойда Мейвезера-младшего (50−0, 27 КО) самым умным боксером, а бой с ним — поединком мечты.

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Источник: Reuters

— Кто самый умный боксер из тех, которых вы видели?

— Флойд! Он очень умный парень, — сказал Головкин.

— Но вы не дрались с Флойдом. Это был бой, который вы или он рассматривали?

— Конечно, все хотели его. Для меня это бой мечты. Я уважаю его стиль, все понимают. Люди иногда не любили его. Но это бокс, он очень умный боксер.

— Вы расстроены, что у вас не было шансов с ним встретиться?

— Сейчас тяжело сказать. Я бы хотел много боев. Мог подраться со многими парнями, но иногда люди не хотят встречаться со мной в ринге.

Отметим, что 41-летний Мейвезер в период с 1996 по 2018 год выиграл все 50 боев (27 нокаутом) и становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — от второй полулегкой до первой средней. В свою очередь Головкин называл американца единственным боксером, ради которого он готов спуститься в весе.

Следующий бой Головкин проведет утром 9 июня по казахстанскому времени, когда в Нью-Йорке в договорном весе до 164 фунтов встретится с небитым канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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