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12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
1220 лет победе сборной России над французами
00:21 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин и Стив Роллс прошли взвешивание перед боем

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника — 163,8. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).

Вечер бокса Головкин — Роллс по времени Нур-Султана пройдет утром 9 июня, а прямая трансляция стартует в 06:00.

Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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