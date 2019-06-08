Геннадий Головкин и Стив Роллс прошли взвешивание перед боем

Источник: AP 2019

Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника — 163,8. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).

Вечер бокса Головкин — Роллс по времени Нур-Султана пройдет утром 9 июня, а прямая трансляция стартует в 06:00.