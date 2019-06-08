Геннадий Головкин и Стив Роллс прошли взвешивание перед боем
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в
Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника — 163,8. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).
Вечер бокса Головкин — Роллс по времени
Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.