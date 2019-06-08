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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Я никогда не забываю, откуда я родом»: Головкин поблагодарил казахстанцев за поддержку

Казахстанский боксер Геннадий Головкин принял участие в съемке патриотическом ролике, посвященному любви к родной стране, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: HBO.com

В видео именитый спортсмен вместе с остальными участниками проекта читает строки на казахском языке.

Боксер выложил ролик на своей странице в Instagram, сопроводив запись следующим комментарием:

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что завтра GGG предстоит бой с канадцем Стивом Роллсом.

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