«Я никогда не забываю, откуда я родом»: Головкин поблагодарил казахстанцев за поддержку
Казахстанский боксер Геннадий Головкин принял участие в съемке патриотическом ролике, посвященному любви к родной стране, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин принял участие в съемке патриотическом ролике, посвященному любви к родной стране, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В видео именитый спортсмен вместе с остальными участниками проекта читает строки на казахском языке.
Боксер выложил ролик на своей странице в Instagram, сопроводив запись следующим комментарием:
Добавим, что завтра GGG предстоит бой с канадцем Стивом Роллсом.