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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин перед дебютным боем с новым тренером сделал заявление про свой стиль и Санчеса

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью испаноязычному каналу Univision рассказал о своем стиле бокса.

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По словам экс-чемпиона мира в среднем весе, его бывший тренер Абель Санчес не равно мексиканский стиль, так как он всю жизнь живет в США.

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«У меня есть мой мексиканский стиль и другие стили. Вы знаете, я сейчас как гибрид. Если спрашиваете специально для Абеля Санчеса, то прекращайте. Санчес всю жизнь живет в Калифорнии. Он не мексиканский стиль» — заявил Головкин, которого цитирует BoxingScene.

Сотрудничество Санчеса и Головкина завершилось в апреле после девяти лет работы. Новым тренером казахстанца стал бывший американский супертяж Джонатан Бэнкс, который известен по работе с украинцем Владимиром Кличко.

Дебют Головкина под руководством Бэнкса случится утром 9 июня по казахстанскому времени, когда GGG в Нью-Йорке встретится с канадцем Стивом Ролсом (19−0, 10 КО).

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