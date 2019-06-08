Головкин перед дебютным боем с новым тренером сделал заявление про свой стиль и Санчеса
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью испаноязычному каналу Univision рассказал о своем стиле бокса.
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью испаноязычному каналу Univision рассказал о своем стиле бокса.
По словам
«У меня есть мой мексиканский стиль и другие стили. Вы знаете, я сейчас как гибрид. Если спрашиваете специально для Абеля Санчеса, то прекращайте. Санчес всю жизнь живет в Калифорнии. Он не мексиканский стиль» — заявил Головкин, которого цитирует BoxingScene.
Сотрудничество Санчеса и Головкина завершилось в апреле после девяти лет работы. Новым тренером казахстанца стал бывший американский супертяж Джонатан Бэнкс, который известен по работе с украинцем Владимиром Кличко.
Дебют Головкина под руководством Бэнкса случится утром 9 июня по казахстанскому времени, когда GGG в