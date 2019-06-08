Тренер Головкина сделал прогноз на бой против Роллса
Тренер Джонатан Бэнкс в интервью Fightnews.com заявил, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) избегает недооценки канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
Тренер Джонатан Бэнкс в интервью Fightnews.com заявил, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) избегает недооценки канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
Предстоящий поединок станет для GGG дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.
По словам тренера, Головкин относится к бою с Роллсу так же профессионально, как к предыдущим встречам с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).
«Ему было просто обучиться новым вещам, так как он постоянно хочет учиться новому. Мы не недооцениваем соперника. Это не самый крупный бой в карьере GGG, но он относится к нему точно так же, как к боям с “Канело”. Очень профессионально. Мы готовы, и мы в курсе, что делать для победы. Геннадий знаком с такой атмосферой, какая будет в MSG, а Роллс — нет. А мы в курсе, что на исход боя в боксе влияет все. Любая мелочь. Прогнозирую победу GGG нокаутом», — цитирует Бэнкса VRinge.com.
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