Тренер Головкина сделал прогноз на бой против Роллса

«Ему было просто обучиться новым вещам, так как он постоянно хочет учиться новому. Мы не недооцениваем соперника. Это не самый крупный бой в карьере GGG, но он относится к нему точно так же, как к боям с “Канело”. Очень профессионально. Мы готовы, и мы в курсе, что делать для победы. Геннадий знаком с такой атмосферой, какая будет в MSG, а Роллс — нет. А мы в курсе, что на исход боя в боксе влияет все. Любая мелочь. Прогнозирую победу GGG нокаутом», — цитирует Бэнкса VRinge.com.