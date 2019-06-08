Боксер Браун пока отказывается от боя с чемпионом WBA Биволом
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Василий
Свой последний бой Бивол провел в марте в США, когда защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Джо
Ранее именно Браун, который выиграл все 23 своих боя, рассматривался в качестве главного оппонента россиянина.
«Мы планировали провести бой с временным чемпионом Брауном в августе, но сторона американца попросила WBA об исключении, которое было одобрено. В итоге Браун проведет бой с (канадцем) Жаном Паскалем (3 августа). Так что Браун пока отказывается от встречи с Биволом, поэтому мы планируем провести добровольную защиту в