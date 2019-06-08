Боксер Браун пока отказывается от боя с чемпионом WBA Биволом

Свой последний бой Бивол провел в марте в США, когда защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Джо Смитом-младшим. В активе россиянина 16 побед в 16 поединках.

«Мы планировали провести бой с временным чемпионом Брауном в августе, но сторона американца попросила WBA об исключении, которое было одобрено. В итоге Браун проведет бой с (канадцем) Жаном Паскалем (3 августа). Так что Браун пока отказывается от встречи с Биволом, поэтому мы планируем провести добровольную защиту в августе-сентябре с другим соперником. Дмитрий уже приступил к подготовке», — сказал Корнилов по телефону.