Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь0
Германия2
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция2
Франция0
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия2
Кипр1
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия3
Казахстан0
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция0
Италия3
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония1
Северная Ирландия2
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан1
Венгрия3
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Молдавия1
Андорра0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Россия9
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия2
Босния и Герцеговина0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения3
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия2
Уэльс1
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Исландия1
Албания0
Все события
Фоторепортажи
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боксер Браун пока отказывается от боя с чемпионом WBA Биволом

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Временный чемпион WBA американец Маркус Браун пока отказывается от возможности встретиться с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, заявил РИА Новости менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Наверх
Источник: AP 2019

Свой последний бой Бивол провел в марте в США, когда защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Джо Смитом-младшим. В активе россиянина 16 побед в 16 поединках.

Ранее именно Браун, который выиграл все 23 своих боя, рассматривался в качестве главного оппонента россиянина.

«Мы планировали провести бой с временным чемпионом Брауном в августе, но сторона американца попросила WBA об исключении, которое было одобрено. В итоге Браун проведет бой с (канадцем) Жаном Паскалем (3 августа). Так что Браун пока отказывается от встречи с Биволом, поэтому мы планируем провести добровольную защиту в августе-сентябре с другим соперником. Дмитрий уже приступил к подготовке», — сказал Корнилов по телефону.

 Дзюба уезжает в Англию. Ему помогает агент Роналду
Чалов, Гризманн, Неймар, Погба: десять самых ожидаемых трансферов
Есть рекорд. Сборная России забила девять голов
Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
Бэйл решил остаться в «Реале»
Лигу чемпионов хотят превратить в закрытый турнир без России
Бывший фигурист получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ
Гудбай, Америка. РФ разгромила США в домашнем матче Лиги наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь