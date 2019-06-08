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23:12 (мск), источник: Vesti.kz

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61−7−2, 39 КО) поддержал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) накануне его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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«С возвращением, GGG. Не могу дождаться, чтобы увидеть Big Drama Show сегодня», — написал Пакьяо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечер бокса Головкин — Роллс по времени Нур-Султана начнется в ночь с 8 на 9 июня, а прямая трансляция стартует в 06:00. Бои андеркарта можно будет посмотреть здесь.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
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