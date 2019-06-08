Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61−7−2, 39 КО) поддержал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) накануне его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61−7−2, 39 КО) поддержал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) накануне его боя с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).
«С возвращением, GGG. Не могу дождаться, чтобы увидеть Big Drama Show сегодня», — написал Пакьяо.
Вечер бокса Головкин — Роллс по времени