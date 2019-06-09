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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Эюбов потерпел первое поражение в карьере в андеркарте Головкина

Казахстанец Бахтияр Эюбов проиграл американцу Брайану Себальо в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

В главном событии этого шоу в договорном весе до 164 фунтов встретятся казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

Бой Эюбов — Себальо прошел в лимите первого среднего веса и продлился все восемь раундов. По их итогам единогласным решением судей победил американец.

Для 32-летнего Эюбова это поражение стало первым в карьере при 14 победах (12 нокаутом) и одной ничьей, а 25-летний Себальо выиграл девятый бой (четыре досрочно) из девяти. За прошедший поединок американец заработал 25 тысяч долларов, а казахстанец — всего пять тысяч.

В профи Эюбов дебютировал в 2012 году. Из 16 боев 14 казахстанец провел в США, а в 2014-м дважды выступил в Германии.

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