Казахстанец Эюбов потерпел первое поражение в карьере в андеркарте Головкина

Источник: Vesti.kz

В главном событии этого шоу в договорном весе до 164 фунтов встретятся казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

Бой Эюбов — Себальо прошел в лимите первого среднего веса и продлился все восемь раундов. По их итогам единогласным решением судей победил американец.

Для 32-летнего Эюбова это поражение стало первым в карьере при 14 победах (12 нокаутом) и одной ничьей, а 25-летний Себальо выиграл девятый бой (четыре досрочно) из девяти. За прошедший поединок американец заработал 25 тысяч долларов, а казахстанец — всего пять тысяч.