«Я готов в сентябре, передайте ему»: Головкин бросил вызов «Канело» после победы нокаутом в дебютном бою на DAZN

Источник: Vesti.kz

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился в четвертом раунде. Головкин отправил соперника в глубокий нокаут.

Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо моему оппоненту, он хорошо себя проявил. я дал ему поработать несколько раундов, чтобы он тоже показал себя, на что способен.

Я изучил его и потом сказал своему тренеру, что поймаю его. Его удары не были сильными. Я их практическими не почувствовал. Я вернулся к своим нокаутам.

Я чувствую тинейджером. Большая сделка с DAZN, огромная поддержка зрителей и фанатов. Это подарок и моя благодарность им.

С кем я хотел бы подраться дальше? Все знают. Я хочу встретиться с «Канело». Я готов в сентябре. Я готов, перейдаете «Канело». Все понимают, что это большой бизнес.

Я получил хороший опыт после двух боев. Я сделал выводы. Я уверен, что третий бой будет по-другому.

Побить «Канело» или вернуть пояса? Это не так важно. Я просто хочу его выиграть, пояса не важно, — сказал Головкин в ринге после боя.

Добавим, что для Головкина этот бой стал первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.