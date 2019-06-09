«Я готов в сентябре, передайте ему»: Головкин бросил вызов «Канело» после победы нокаутом в дебютном бою на DAZN

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился в четвертом раунде. Головкин отправил соперника в глубокий нокаут.
Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.
«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо моему оппоненту, он хорошо себя проявил. я дал ему поработать несколько раундов, чтобы он тоже показал себя, на что способен.
Я изучил его и потом сказал своему тренеру, что поймаю его. Его удары не были сильными. Я их практическими не почувствовал. Я вернулся к своим нокаутам.
Я чувствую тинейджером. Большая сделка с DAZN, огромная поддержка зрителей и фанатов. Это подарок и моя благодарность им.
С кем я хотел бы подраться дальше? Все знают. Я хочу встретиться с «Канело». Я готов в сентябре. Я готов, перейдаете «Канело». Все понимают, что это большой бизнес.
Я получил хороший опыт после двух боев. Я сделал выводы. Я уверен, что третий бой будет по-другому.
Побить «Канело» или вернуть пояса? Это не так важно. Я просто хочу его выиграть, пояса не важно, — сказал Головкин в ринге после боя.
Добавим, что для Головкина этот бой стал первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.