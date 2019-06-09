Текущие события
Футбол. Сборные
13:00
Япония
Сальвадор
Футбол. Лига наций
16:00
Швейцария
Англия
Футбол. Сборные
20:30
Камерун
Замбия
Футбол. Сборные
21:00
США
Венесуэла
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:00
Бразилия
Гондурас
Футбол. Сборные
23:59
Парагвай
Гватемала
Все события
Фоторепортажи
9Главные трансферы этого лета в европейском футболе
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
08:25 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин в четвертый раз нанес сопернику первое поражение в карьере

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в четвертый раз в карьере победил небитого ранее соперника, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Накануне GGG на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Видео нокаута смотрите здесь.

Во время загрузки произошла ошибка.

До встречи с Головкиным Роллс имел 19 побед (10 нокаутом) в 19 боях. Тремя другими небитыми соперниками казахстанца были россиянин Михаил Макаров (10−0, 5 КО — на момент боя с GGG) в ноябре 2009 года, американец Доминик Уэйд (18−0, 12 КО) в апреле 2016-го и британец Келл Брук (36−0, 25 КО) в сентябре 2016-го.

В итоге Головкин нокаутировал Макарова и Уэйда за два раунда, а Брука — за пять. Из этих боев только встреча с россиянином была нетитульной.

Сразу после боя Головкин — Роллса появилось фото судейских записок и статистика ударов. Сам GGG бросил вызов чемпиону WBC, WBA (Super) и IBF Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), а промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя уже отреагировал на победу казахстанца и поставил ему условие для третьего поединка.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса (видео)
Валентина Шевченко защитила пояс UFC одним ударом в голову
В Аргентине хотят вернуть Ригони: обзор трансферных слухов дня
Как Андрей Шевченко и легенды «Милана» реанимировали Украину
Аланом Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики
A Bola: Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии
Криштиану Роналду остановил автобус ради больного ребенка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь