Головкин в четвертый раз нанес сопернику первое поражение в карьере
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в четвертый раз в карьере победил небитого ранее соперника, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в четвертый раз в карьере победил небитого ранее соперника, передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне GGG на арене Madison Square Garden в
До встречи с Головкиным Роллс имел 19 побед (10 нокаутом) в 19 боях. Тремя другими небитыми соперниками казахстанца были россиянин Михаил Макаров (10−0, 5 КО — на момент боя с GGG) в ноябре 2009 года, американец Доминик Уэйд (18−0, 12 КО) в апреле 2016-го и британец Келл Брук (36−0, 25 КО) в сентябре 2016-го.
В итоге Головкин нокаутировал Макарова и Уэйда за два раунда, а Брука — за пять. Из этих боев только встреча с россиянином была нетитульной.
Сразу после боя Головкин — Роллса появилось фото судейских записок и статистика ударов. Сам GGG бросил вызов чемпиону WBC, WBA (Super) и IBF Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), а промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя уже отреагировал на победу казахстанца и поставил ему условие для третьего поединка.