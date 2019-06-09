Токаев обратился к Головкину

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz. Слова поздравления в адрес казахстанского боксера Глава государства опубликовал в своем twitter-аккаунте.

«Гордость нашей страны — Геннадий Головкин в очередной раз порадовал казахстанцев своей уверенной победой, продемонстрировав свое мастерство и волевой дух. Молодец, Гена! Казахстанцы всегда будут гордиться тобой! С победой!», — написал в твиттере Президент Казахстана.