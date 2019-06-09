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08:36 (мск), источник: Tengrinews

Токаев обратился к Головкину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz. Слова поздравления в адрес казахстанского боксера Глава государства опубликовал в своем twitter-аккаунте.

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«Гордость нашей страны — Геннадий Головкин в очередной раз порадовал казахстанцев своей уверенной победой, продемонстрировав свое мастерство и волевой дух. Молодец, Гена! Казахстанцы всегда будут гордиться тобой! С победой!», — написал в твиттере Президент Казахстана.

Напомним, Геннадий Головкин победил Стива Роллса нокаутом. Казахстанец одержал победу над соперником в четвертом раунде своим фирменным ударом. Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограмма) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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