Токаев обратился к Головкину
Президент Казахстана
Президент Казахстана
Президент Казахстана
«Гордость нашей страны — Геннадий Головкин в очередной раз порадовал казахстанцев своей уверенной победой, продемонстрировав свое мастерство и волевой дух. Молодец, Гена! Казахстанцы всегда будут гордиться тобой! С победой!», — написал в твиттере Президент Казахстана.
Напомним, Геннадий Головкин победил Стива Роллса нокаутом. Казахстанец одержал победу над соперником в четвертом раунде своим фирменным ударом. Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограмма) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в