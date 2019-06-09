Головкин опубликовал фото нокаута Роллса

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Поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Головкин отправил соперника в тяжелый нокаут . GGG применил свой фирменный удар левой рукой.

Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное. Геннадий Головкин победил Стива Роллса нокаутом.