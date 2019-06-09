Головкин опубликовал фото нокаута Роллса
Геннадий Головкин опубликовал в своем Instagram фото нокаута Cтива Роллса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Геннадий Головкин опубликовал в своем Instagram фото нокаута Cтива Роллса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Геннадий Головкин опубликовал в своем Instagram фото нокаута Cтива Роллса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Lights out. It felt great being back in the ring», — подписал снимки Геннадий Головкин.
Поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня на Madison Square Garden в
Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное. Геннадий Головкин победил Стива Роллса нокаутом.