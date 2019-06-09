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08:34 (мск), источник: Tengrinews

Головкин опубликовал фото нокаута Роллса

Геннадий Головкин опубликовал в своем Instagram фото нокаута Cтива Роллса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Геннадий Головкин опубликовал в своем Instagram фото нокаута Cтива Роллса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Lights out. It felt great being back in the ring», — подписал снимки Геннадий Головкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Головкин отправил соперника в тяжелый нокаут. GGG применил свой фирменный удар левой рукой.

Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное. Геннадий Головкин победил Стива Роллса нокаутом.

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