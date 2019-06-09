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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Назарбаев поздравил Головкина с победой над Роллсом

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил боксера Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) с победой над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО). Телеграмму опубликовал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

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Поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился в четвертом раунде. Видео нокаута смотрите здесь.

«Дорогой Геннадий! Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге. В честном бою ты вновь проявил свое высокое спортивное мастерство, непреклонную волю и силу духа.

Твои усилия в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии позволили достичь многих спортивных высот, являясь ярким примером для новых поколений казахстанских спортсменов. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, — говорится в тексте телеграммы Назарбаева.

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Ранее появились фото судейских записок боя Головкин — Роллс и статистика ударов. Сам GGG бросил вызов чемпиону WBC, WBA (Super) и IBF Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), а промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя уже отреагировал на победу казахстанца и поставил ему условие для третьего поединка.

Победу Головкина прокомментировал его новый тренер Джонатан Бэнкс, а поздравления ему направил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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