Назарбаев поздравил Головкина с победой над Роллсом

Поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился в четвертом раунде. Видео нокаута смотрите здесь.

«Дорогой Геннадий! Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге. В честном бою ты вновь проявил свое высокое спортивное мастерство, непреклонную волю и силу духа.

Твои усилия в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии позволили достичь многих спортивных высот, являясь ярким примером для новых поколений казахстанских спортсменов. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, — говорится в тексте телеграммы Назарбаева.

Ранее появились фото судейских записок боя Головкин — Роллс и статистика ударов. Сам GGG бросил вызов чемпиону WBC, WBA (Super) и IBF Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), а промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя уже отреагировал на победу казахстанца и поставил ему условие для третьего поединка.