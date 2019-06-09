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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Я даже не понял ничего»: Головкин объяснил пропущенные удары от Роллса и оценил их мощь

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью iFL TV поделился впечатлениями от боя с канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО).

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Их поединок состоялся утром 9 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой Головкина в четвертом раунде. Казахстанец отправил канадца в тяжелый нокаут.

Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 были досрочными. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.

— Потрясающий финиш. Что думаешь о нокауте?

— Это было как-то очень быстро. Я даже не понял ничего. Хотелось большего, а получилось быстро.

— Стив Роллс пару раз достал тебя своими ударами. Ты почувствовал его силу?

— Нет, я не ощутил большой силы. Он просто меня коснулся. Мне просто нужно было немного поработать на дистанции, с таймингом, вот и все.

— Как тебе твой первый бой с Джонатоном Бэнксом?

— Я чувствовал себя очень комфортно во время тренировочного лагеря. Но у нас было мало времени.

Ранее сам Бэнкс, который начал работать с Головкиным с мая этого года, остался доволен исходом боя. Однако тренеру не понравилось то, что казахстанец пропустил несколько ненужных ударов.

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