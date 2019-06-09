«Я даже не понял ничего»: Головкин объяснил пропущенные удары от Роллса и оценил их мощь

Их поединок состоялся утром 9 июня на Madison Square Garden в
Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 были досрочными. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.
— Потрясающий финиш. Что думаешь о нокауте?
— Это было
— Стив Роллс пару раз достал тебя своими ударами. Ты почувствовал его силу?
— Нет, я не ощутил большой силы. Он просто меня коснулся. Мне просто нужно было немного поработать на дистанции, с таймингом, вот и все.
— Как тебе твой первый бой с Джонатоном Бэнксом?
— Я чувствовал себя очень комфортно во время тренировочного лагеря. Но у нас было мало времени.
Ранее сам Бэнкс, который начал работать с Головкиным с мая этого года, остался доволен исходом боя. Однако тренеру не понравилось то, что казахстанец пропустил несколько ненужных ударов.