«Канело» отреагировал на победу Головкина нокаутом

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Об этом сообщается в тексте обозревателе ESPN Дэна Рафаэля, посвященном победе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) в дебютном бою на стриминговом сервисе DAZN.

«Головкин вслед за Альваресом оказался на DAZN, надеясь устроить третий бой с ним в сентябре, и, возможно, он его получит. В прошлую субботу промоутеры Альвареса из Golden Boy сообщили ESPN, что они встретятся с ним на следующей неделе, чтобы обсудить планы на его осенний бой», — пишет Рафаэль.