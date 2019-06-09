«Канело» отреагировал на победу Головкина нокаутом
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF Сауль «Канело» Альварес (51−2−1, 35 КО) проведет встречу со своими промоутерами и обсудит планы на осенний бой.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF Сауль «Канело» Альварес (51−2−1, 35 КО) проведет встречу со своими промоутерами и обсудит планы на осенний бой.
Об этом сообщается в тексте обозревателе ESPN Дэна Рафаэля, посвященном победе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) в дебютном бою на стриминговом сервисе DAZN.
«Головкин вслед за Альваресом оказался на DAZN, надеясь устроить третий бой с ним в сентябре, и, возможно, он его получит. В прошлую субботу промоутеры Альвареса из Golden Boy сообщили ESPN, что они встретятся с ним на следующей неделе, чтобы обсудить планы на его осенний бой», — пишет Рафаэль.
Отметим, что после победы над Роллсом Головкин бросил вызов Альваресу, первый поединок с которым закончил ничьей, а во втором потерпел поражение решением большинства судей и потерял все свои титулы. В свою очередь промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя поздравил GGG с победой над Роллсом и поставил условие для третьего боя.