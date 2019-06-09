«Подавайте трилогию с “Канело”». Известный аналитик бокса оценил дебютный бой Головкина на DAZN

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«Головкин включился очень рано, но это не редкость для него. Прессинг и сила пришлись на Роллса. Этот неуклюжий левый хук доставил неприятности Роллсу, а Головкина привел к победе. Подавайте GGG — “Канело” 3», — написал Хьюстон в твиттере.

Отметим, что Головкин в четвертом раунде нокаутировал Роллса, тем самым успешно дебютировав на DAZN.