«Раздавил морально и физически». Беленький — о досрочной победе Ахмедова в андеркарде Головкина

— Али Ахмедов с самого начала боя демонстрировал тотальное преимущество, просто раздавив своего соперника — сначала морально, потом физически. Даже не очень интересно было смотреть, потому что у боксеров явно разный класс, — сказал Беленький.

— Может быть, дело не в уровне оппозиции Али, а в его мастерстве? Маркус МакДэниэл, например, 15 боев провел без поражений.

— Ну знаете, это мало о чем говорит. Есть соперники, которых специально ведут к этому. Конечно, и сам Али очень хорош. Но хотелось бы посмотреть, как он проявит себя в бою с равным.

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— Как оцените самого Али, его техническое оснащение?

— По такому сопернику его нельзя оценить. Он хороший боксер, но, допустим, как он держит удар, мы не знаем. И он сам этого не знает. Как он выдерживает давление — также не знаем ни мы, ни он. Например, Терри Норрис выигрывал довольно легко. А вместе с тем у него была очень слабая челюсть. Именно это сыграло определенную роль в его карьере, он рано ушел с ринга. Но он был чемпионом мира по версиям IBF и WBC.

Так что Ахмедов остается непроверенным боксером. До этого не смотрел его бои, но вряд ли уровень оппозиции там был выше.

— Можете припомнить крупный вечер в США, где в трех последних боях выступали бы боксеры из Казахстана или России?

— Нет, я такого не помню. Так что это уникальное событие.