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9 июня, источник: Vesti.kz

«Раздавил морально и физически». Беленький — о досрочной победе Ахмедова в андеркарде Головкина

Известный российский эксперт в мире бокса Александр Беленький в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал победу казахстанца Али Ахмедова над американцем Маркусом МакДэниэлом в андеркарде Геннадия Головкина.

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— Али Ахмедов с самого начала боя демонстрировал тотальное преимущество, просто раздавив своего соперника — сначала морально, потом физически. Даже не очень интересно было смотреть, потому что у боксеров явно разный класс, — сказал Беленький.

— Может быть, дело не в уровне оппозиции Али, а в его мастерстве? Маркус МакДэниэл, например, 15 боев провел без поражений.

— Ну знаете, это мало о чем говорит. Есть соперники, которых специально ведут к этому. Конечно, и сам Али очень хорош. Но хотелось бы посмотреть, как он проявит себя в бою с равным.

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— Как оцените самого Али, его техническое оснащение?

— По такому сопернику его нельзя оценить. Он хороший боксер, но, допустим, как он держит удар, мы не знаем. И он сам этого не знает. Как он выдерживает давление — также не знаем ни мы, ни он. Например, Терри Норрис выигрывал довольно легко. А вместе с тем у него была очень слабая челюсть. Именно это сыграло определенную роль в его карьере, он рано ушел с ринга. Но он был чемпионом мира по версиям IBF и WBC.

Так что Ахмедов остается непроверенным боксером. До этого не смотрел его бои, но вряд ли уровень оппозиции там был выше.

— Можете припомнить крупный вечер в США, где в трех последних боях выступали бы боксеры из Казахстана или России?

— Нет, я такого не помню. Так что это уникальное событие.

Напомним, Али Ахмедов одержал 15-ю победу в карьере, нокаутировав американца Маркуса МакДэниэла в третьем раунде. Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden, в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) встречался с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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