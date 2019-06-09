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9 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер одержал досрочную победу в Москве

Казахстанский боксер Константин Брусенский досрочно завершил второй поединок в профессионалах.

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На вечере бокса «Дерись и побеждай! Event 44» в Москве он встречался с Иброгимом Холмуродовым из Таджикистана.

Оба боксера уверенно начали поединок, но Брусенский был точнее, чаще попадал. Во втором раунде после удачной серии от казахстанца судья остановил бой. Это второй бой подряд, который Константин завершил досрочно.

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