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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Эюбов упал в рейтинге после первого поражения в карьере в андеркарте Головкина

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14−1−1, 12 КО), выступающий в полусреднем весе, упал на 18 позиций в рейтинге своего дивизиона после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Соперником казахстанца был местный боксер Брайан Себальо. Поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил американец — 79:73, 78:74 и 80:72.

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Для 32-летнего Эюбова это поражение стало первым в карьере при 14 победах (12 нокаутом) и одной ничьей, а 25-летний Себальо выиграл девятый бой (четыре досрочно) из девяти. За прошедший поединок американец заработал 25 тысяч долларов, а казахстанец — всего пять тысяч.

После этого боя Эюбов занимает 184-е место в рейтинге BoxRec полусреднего веса.

В профи Эюбов дебютировал в 2012 году. Из 16 боев 14 казахстанец провел в США, а в 2014-м дважды выступил в Германии.

Добавим, что главным событием вечера бокса на MSG встречались казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок завершился в четвертом раунде, когда GGG отправил соперника в тяжелый нокаут.

В рамках этого же шоу выступил еще один казахстанец — Али Ахмедов (15−0, 11 КО) нокаутировал в третьем раунде Маркуса МакДэниэла (15−1, 2 КО) из США и завоевал вакантный титул WBC International во втором среднем весе. Несмотря на победу, Амхедов также опустился в рейтинге.

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