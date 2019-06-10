Абсолютный чемпион перенес кровоизлияние в мозг после спарринга с казахстанцем и поражения нокаутом

Источник: AFP 2019

7 июня в Вероне (штат Нью-Йорк) он проиграл соотечественнику Клетусу Селдину (23−1, 19 КО) за вакантный пояс чемпиона NABF в первом полусредней категории. Поединок был остановлен в 11-м раунде.

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После боя Джуда был доставлен в больницу. При этом ходили слухи о том, что 41-летний боксер находится в коме в тяжелом состоянии, но их опровергли родственники спортсмена.

Отмечается, что ветеран пребывает в сознании и в оптимистичном настроении, однако в его мозгу было обнаружено кровоизлияние. Его здоровью ничего не угрожает.

Для 41-летнего Джуды это поражение стало десятым в карьере. В 2013 году он завершил карьеру, но в январе 2017-го вернулся и до встречи с Селдиным одержал две победы.

Отметим, что в мае Джуда провел спарринг с казахстанцем Бахтияром Эюбовым (14−0−1, 12 КО). Оба готовились к своим поединкам: американец — к бою с Селдиным, а Эюбов — к выступлению в андеркарте вечера бокса 8 июня в Нью-Йорке у казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), который нокаутировал Стива Роллса (19−1, 10 КО). К сожалению, Эюбов проиграл американцу Брайану Себальо и потерпел первое поражение в карьере.

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