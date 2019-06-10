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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не конец». Стив Роллс сделал заявление после поражения нокаутом Головкину

Канадский боксер Стив Роллс (19−1, 10 КО) прокомментировал свое поражение в бою с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок состоялся утром 9 июня и стал главным событием вечера бокса в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Поединок прошел в рамках договорного веса 164 фунта и был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда Головкина нокаутировал Роллса.

Таким образом, казахстанец одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.

«Прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но я благодарен за опыт и за то, что вышел здоровым и смог драться еще один день. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в этом долгом путешествии. И всем моим сторонникам и людям, оставившим положительные отзывы, я ценю их больше, чем вы думаете. Это не конец, и я вернусь более сильным», — написал Роллс на своей странице в Instagram.

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