«Это не конец». Стив Роллс сделал заявление после поражения нокаутом Головкину
Канадский боксер Стив Роллс (19−1, 10 КО) прокомментировал свое поражение в бою с
Канадский боксер Стив Роллс (19−1, 10 КО) прокомментировал свое поражение в бою с
Их поединок состоялся утром 9 июня и стал главным событием вечера бокса в
Таким образом, казахстанец одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.
«Прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но я благодарен за опыт и за то, что вышел здоровым и смог драться еще один день. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в этом долгом путешествии. И всем моим сторонникам и людям, оставившим положительные отзывы, я ценю их больше, чем вы думаете. Это не конец, и я вернусь более сильным», — написал Роллс на своей странице в Instagram.