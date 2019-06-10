«Это не конец». Стив Роллс сделал заявление после поражения нокаутом Головкину

Их поединок состоялся утром 9 июня и стал главным событием вечера бокса в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Поединок прошел в рамках договорного веса 164 фунта и был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда Головкина нокаутировал Роллса.

«Прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но я благодарен за опыт и за то, что вышел здоровым и смог драться еще один день. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в этом долгом путешествии. И всем моим сторонникам и людям, оставившим положительные отзывы, я ценю их больше, чем вы думаете. Это не конец, и я вернусь более сильным», — написал Роллс на своей странице в Instagram.