«Оскар и “Канело” это знают». Чемпион мира рассказал об отказе Головкина драться с ним в дебюте на DAZN

«DAZN пытались устроить бой между мной и Головкиным, как только он подписал с ними контракт. Том Леффлер и Головкин сказали: “Ни в коем случае! Мы не будем драться с Андраде в нашем первом бою на DAZN”. Оскар Де Ла Хойя и “Канело” это знают, именно поэтому они велят GGG завоевать пояс. Если бы Головкин согласился на поединок со мной, то я бы не дрался с Сулецки, а он — с Роллсом. Головкин — первый номер рейтинга WBO, ему была дана возможность подраться со мной, но он сказал: “Ни за что”. Это правда», — сказал Андраде.
Свой дебютный бой на DAZN Головкин провел утром 9 июня в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Поединок завершился в четвертом раунде, когда казахстанец нокаутировал соперника. Тем самым Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.
После поединка Андраде в язвительной манере обратил внимание на тот факт, что Головкин пропустил много ударов за неполный бой, приведя в пример свою статистику. Также американец отметил, что у GGG «должно быть на него аллергия».
Самому Андраде 29 июня в родном Провиденсе (штат Род-Айленд, США) предстоит провести защиту титула против претендента из Польши Мацея Сулецки (28−1, 11 КО).