«Оскар и “Канело” это знают». Чемпион мира рассказал об отказе Головкина драться с ним в дебюте на DAZN

«DAZN пытались устроить бой между мной и Головкиным, как только он подписал с ними контракт. Том Леффлер и Головкин сказали: “Ни в коем случае! Мы не будем драться с Андраде в нашем первом бою на DAZN”. Оскар Де Ла Хойя и “Канело” это знают, именно поэтому они велят GGG завоевать пояс. Если бы Головкин согласился на поединок со мной, то я бы не дрался с Сулецки, а он — с Роллсом. Головкин — первый номер рейтинга WBO, ему была дана возможность подраться со мной, но он сказал: “Ни за что”. Это правда», — сказал Андраде.